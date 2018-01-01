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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 сер, 2019 22:06
antey1969 написав:
У нас здесь есть возможность пропить любой Медовый со Свитлопарком)))
в соспедней ветке акурт пишет, что у каждого жителя селя есть 100к баксов под подушкой. Все сходится?
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Додано: Вів 13 сер, 2019 22:08
Понаехал написав: antey1969 написав:
У нас здесь есть возможность пропить любой Медовый со Свитлопарком)))
в соспедней ветке акурт пишет, что у каждого жителя селя есть 100к баксов под подушкой. Все сходится?
Так и знал! Гонят таки по селам самогон... гонят...
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antey1969
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Додано: Вів 13 сер, 2019 22:11
antey1969 написав:
Так и знал! Гонят таки по селам самогон... гонят...
у тех кто гонит вроде по 200...
akurt написав:
Нахомячил, к пенсии - в 65 лет, скажем, 100 000 долларов (замечу, что Украине такая сумма лежит в матраце практически каждого сельського тракториста, а уж если работал на авто ассенизаторской - выкачать яму в наши дни - 10 минут работы - 300 гривен или больше 10 долларов за 15 минут
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Додано: Вів 13 сер, 2019 22:18
Понаехал написав: antey1969 написав:
Так и знал! Гонят таки по селам самогон... гонят...
у тех кто гонит вроде по 200...
akurt написав:
Нахомячил, к пенсии - в 65 лет, скажем, 100 000 долларов (замечу, что Украине такая сумма лежит в матраце практически каждого сельського тракториста, а уж если работал на авто ассенизаторской - выкачать яму в наши дни - 10 минут работы - 300 гривен или больше 10 долларов за 15 минут
Акурта не обманешь - арифметика вбита папкиным ремнем по самый мозжечок.
10 евро за 15 минут - это 40 евро в час, 320 евро за полный рабочий день, 7 тыс евро в месяц - 77 тыс евро в год без всяких там налогов (кое-кому пора призадуматься о срочной репатриации из Штатов)
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antey1969
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Додано: Вів 13 сер, 2019 22:21
antey1969 написав:
кое-кому пора призадуматься о срочной репатриации из Штатов
Скоро народ потянется как узнает что к чему...
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