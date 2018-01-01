RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1468146914701471

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 208
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
25
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 22:06

  antey1969 написав:У нас здесь есть возможность пропить любой Медовый со Свитлопарком)))

в соспедней ветке акурт пишет, что у каждого жителя селя есть 100к баксов под подушкой. Все сходится?
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3299
З нами з: 22.05.16
Подякував: 66 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 22:08

  Понаехал написав:
  antey1969 написав:У нас здесь есть возможность пропить любой Медовый со Свитлопарком)))

в соспедней ветке акурт пишет, что у каждого жителя селя есть 100к баксов под подушкой. Все сходится?

Так и знал! Гонят таки по селам самогон... гонят...
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8640
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1019 раз.
Подякували: 2288 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 22:11

  antey1969 написав:Так и знал! Гонят таки по селам самогон... гонят...

у тех кто гонит вроде по 200...
  akurt написав:Нахомячил, к пенсии - в 65 лет, скажем, 100 000 долларов (замечу, что Украине такая сумма лежит в матраце практически каждого сельського тракториста, а уж если работал на авто ассенизаторской - выкачать яму в наши дни - 10 минут работы - 300 гривен или больше 10 долларов за 15 минут
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3299
З нами з: 22.05.16
Подякував: 66 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 22:18

  Понаехал написав:
  antey1969 написав:Так и знал! Гонят таки по селам самогон... гонят...

у тех кто гонит вроде по 200...
  akurt написав:Нахомячил, к пенсии - в 65 лет, скажем, 100 000 долларов (замечу, что Украине такая сумма лежит в матраце практически каждого сельського тракториста, а уж если работал на авто ассенизаторской - выкачать яму в наши дни - 10 минут работы - 300 гривен или больше 10 долларов за 15 минут

Акурта не обманешь - арифметика вбита папкиным ремнем по самый мозжечок.
10 евро за 15 минут - это 40 евро в час, 320 евро за полный рабочий день, 7 тыс евро в месяц - 77 тыс евро в год без всяких там налогов (кое-кому пора призадуматься о срочной репатриации из Штатов)
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8640
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1019 раз.
Подякували: 2288 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 22:21

  antey1969 написав:кое-кому пора призадуматься о срочной репатриации из Штатов

Скоро народ потянется как узнает что к чему...
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3299
З нами з: 22.05.16
Подякував: 66 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 22:32

  Понаехал написав:
  antey1969 написав:кое-кому пора призадуматься о срочной репатриации из Штатов

Скоро народ потянется как узнает что к чему...

Ага, на запах)))
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8640
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1019 раз.
Подякували: 2288 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 22:45

У нас ассенизатор вообще 500грн за 4 куба лупит.
Bolt
 
Повідомлень: 229
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 23:02

  antey1969 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:Медовый однозначно. Свитлопарк, пока, только первый и последний. А Медовый уже второй сиквел выпускает. Люди деньгами голосуют за Медовый! Пусть вас не сбивает с толку, что Свитлопарк на Печерске. Медовый все равно лучше.

Медовый тихий, свитлопарк удобно добираться в центр.

Тихий шорох влетающих на цыпочках самолетов - эх.... мечта!
А со Свитлопарком лучше дождаться более поздних секций - чутка дальше от дороги окажетесь

а я єти секции и не потяну в Свитлопарке, буду ждать нового дома если что
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19990
З нами з: 20.04.08
Подякував: 362 раз.
Подякували: 504 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 23:04

  antey1969 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:Медовый однозначно. Свитлопарк, пока, только первый и последний. А Медовый уже второй сиквел выпускает. Люди деньгами голосуют за Медовый! Пусть вас не сбивает с толку, что Свитлопарк на Печерске. Медовый все равно лучше.

Медовый тихий, свитлопарк удобно добираться в центр.

Тихий шорох влетающих на цыпочках самолетов - эх.... мечта!
А со Свитлопарком лучше дождаться более поздних секций - чутка дальше от дороги окажетесь

я родился и вырос на Московской площади, самолёты не слышу в принципе)
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19990
З нами з: 20.04.08
Подякував: 362 раз.
Подякували: 504 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 23:24

  antey1969 написав:
  Понаехал написав:
  antey1969 написав:кое-кому пора призадуматься о срочной репатриации из Штатов

Скоро народ потянется как узнает что к чему...

Ага, на запах)))



:lol: :lol:
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34624
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3371 раз.
Подякували: 7112 раз.
 
Профіль
28
5
2
  #<1 ... 1468146914701471
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1559, 1560, 1561
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
15604 2503045
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 сер, 2019 22:50
vhata
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 182577
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 80077
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (14409)
14.08.2019 00:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.