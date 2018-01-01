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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 сер, 2019 09:20
Оранжевый-хит сезона написав:
медовый возле озёр, там природа хорошая
экран хороший, мне нравится
Ну так к чему эти опросы, всё решено. Берем медовый, тем более всегда знаете, что подростающего поколения много, на всех чикаг не напасёшься.
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hume
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Додано: Сер 14 сер, 2019 09:38
hume написав: Оранжевый-хит сезона написав:
медовый возле озёр, там природа хорошая
экран хороший, мне нравится
Ну так к чему эти опросы, всё решено. Берем медовый, тем более всегда знаете, что подростающего поколения много, на всех чикаг не напасёшься.
В 13.10 в кгс на суворова
Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
Всім процвітання!
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Додано: Сер 14 сер, 2019 09:42
Кстати, sundance по ночам копают.)) С чнм связано хз. Может ночами производительность человекоресурсов выше..
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hume
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Додано: Сер 14 сер, 2019 10:00
hume написав:
Кстати, sundance по ночам копают.)) С чнм связано хз. Может ночами производительность человекоресурсов выше..
Вывоз грунта? У прожорливого 30-и тонника ночью, без пробок расход дизеля ниже.
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