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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1469147014711472

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 208
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
25
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 09:20

  Оранжевый-хит сезона написав:медовый возле озёр, там природа хорошая
экран хороший, мне нравится

Ну так к чему эти опросы, всё решено. Берем медовый, тем более всегда знаете, что подростающего поколения много, на всех чикаг не напасёшься.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 09:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:медовый возле озёр, там природа хорошая
экран хороший, мне нравится

Ну так к чему эти опросы, всё решено. Берем медовый, тем более всегда знаете, что подростающего поколения много, на всех чикаг не напасёшься.
В 13.10 в кгс на суворова


Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 09:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, sundance по ночам копают.)) С чнм связано хз. Может ночами производительность человекоресурсов выше..
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 10:00

  hume написав:Кстати, sundance по ночам копают.)) С чнм связано хз. Может ночами производительность человекоресурсов выше..

Вывоз грунта? У прожорливого 30-и тонника ночью, без пробок расход дизеля ниже.
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