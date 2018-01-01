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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 сер, 2019 09:20
Оранжевый-хит сезона написав:
медовый возле озёр, там природа хорошая
экран хороший, мне нравится
Ну так к чему эти опросы, всё решено. Берем медовый, тем более всегда знаете, что подростающего поколения много, на всех чикаг не напасёшься.
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hume
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Додано: Сер 14 сер, 2019 09:38
hume написав: Оранжевый-хит сезона написав:
медовый возле озёр, там природа хорошая
экран хороший, мне нравится
Ну так к чему эти опросы, всё решено. Берем медовый, тем более всегда знаете, что подростающего поколения много, на всех чикаг не напасёшься.
В 13.10 в кгс на суворова
Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
Всім процвітання!
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Додано: Сер 14 сер, 2019 09:42
Кстати, sundance по ночам копают.)) С чнм связано хз. Может ночами производительность человекоресурсов выше..
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hume
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Додано: Сер 14 сер, 2019 10:00
hume написав:
Кстати, sundance по ночам копают.)) С чнм связано хз. Может ночами производительность человекоресурсов выше..
Вывоз грунта? У прожорливого 30-и тонника ночью, без пробок расход дизеля ниже.
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UA
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Додано: Сер 14 сер, 2019 11:02
Оранжевый-хит сезона написав:
медовый возле озёр, там природа хорошая
и комары отличные, родившиеся на воле, не чета тем, что по подвалам многоэтажек лупятся.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Сер 14 сер, 2019 11:08
antey1969 написав:
Акурта не обманешь - арифметика вбита папкиным ремнем по самый мозжечок.
10 евро за 15 минут - это 40 евро в час, 320 евро за полный рабочий день, 7 тыс евро в месяц - 77 тыс евро в год
Это что же, 700 выгребных ям в месяц надо выкачивать? 8400 в год? Село на 700 дворов -немаленькое. А село на 8400 дворов-это уже райцентр. Но поскольку речь шла о каждом селе, то....это ж как ср@ть надо, чтоб каждый месяц ассенизатор по 4 куба выкачивал? бабка с дедом 4000/2/30=66,7 л. деRьма ежедневно производят?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Сер 14 сер, 2019 11:13
Serg-ik написав: antey1969 написав:
Акурта не обманешь - арифметика вбита папкиным ремнем по самый мозжечок.
10 евро за 15 минут - это 40 евро в час, 320 евро за полный рабочий день, 7 тыс евро в месяц - 77 тыс евро в год
Это что же, 700 выгребных ям в месяц надо выкачивать? 8400 в год? Село на 700 дворов -немаленькое. А село на 8400 дворов-это уже райцентр. Но поскольку речь шла о каждом селе, то....это ж как ср@ть надо, чтоб каждый месяц ассенизатор по 4 куба выкачивал? бабка с дедом 4000/2/30=66,7 л. деRьма ежедневно производят?
Брудної води ...
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Puente
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