Ну так к чему эти опросы, всё решено. Берем медовый, тем более всегда знаете, что подростающего поколения много, на всех чикаг не напасёшься.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 сер, 2019 09:20
Додано: Сер 14 сер, 2019 09:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В 13.10 в кгс на суворова
Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
Всім процвітання!
Додано: Сер 14 сер, 2019 09:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстати, sundance по ночам копают.)) С чнм связано хз. Может ночами производительность человекоресурсов выше..
Додано: Сер 14 сер, 2019 10:00
Додано: Сер 14 сер, 2019 11:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
и комары отличные, родившиеся на воле, не чета тем, что по подвалам многоэтажек лупятся.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 14 сер, 2019 13:02
сетки на окна решают
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Сер 14 сер, 2019 13:16
Додано: Сер 14 сер, 2019 13:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
в Медовом-сетки
на Печерске-шторы
на Троещине...решётки?
Никак для себя не решу чем закрыться от шума ЖД в ЖК Каховский , Ридне мисто, Кампус, НаФигатор и т.п.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 14 сер, 2019 13:50
Додано: Сер 14 сер, 2019 14:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Что такое вторичка на Сырце? Хрущики. 95 % Возраст -около 60 лет . Местами есть высотки-панельки и кирпичные, им уже по 35-45 лет. В домах-проблемы: текут крыши, слабый напор воды, нужна замена батарей, потому что они заросли изнутри гадостью всякой. Ломаются лифты-требуют замены. По несколько раз в год вокруг дома прорывает теплотрасса или магистральное водоснабжение. Нафига такое счастье за минус 15% от стоимости новостроя?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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