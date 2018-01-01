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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 14701471147214731474>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 208
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
25
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 09:20

  Оранжевый-хит сезона написав:медовый возле озёр, там природа хорошая
экран хороший, мне нравится

Ну так к чему эти опросы, всё решено. Берем медовый, тем более всегда знаете, что подростающего поколения много, на всех чикаг не напасёшься.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 09:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:медовый возле озёр, там природа хорошая
экран хороший, мне нравится

Ну так к чему эти опросы, всё решено. Берем медовый, тем более всегда знаете, что подростающего поколения много, на всех чикаг не напасёшься.
В 13.10 в кгс на суворова


Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 09:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, sundance по ночам копают.)) С чнм связано хз. Может ночами производительность человекоресурсов выше..
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 10:00

  hume написав:Кстати, sundance по ночам копают.)) С чнм связано хз. Может ночами производительность человекоресурсов выше..

Вывоз грунта? У прожорливого 30-и тонника ночью, без пробок расход дизеля ниже.
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 11:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:медовый возле озёр, там природа хорошая

и комары отличные, родившиеся на воле, не чета тем, что по подвалам многоэтажек лупятся.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 13:02

  Serg-ik написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:медовый возле озёр, там природа хорошая

и комары отличные, родившиеся на воле, не чета тем, что по подвалам многоэтажек лупятся.


сетки на окна решают
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 13:16

  trololo написав:
  Serg-ik написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:медовый возле озёр, там природа хорошая

и комары отличные, родившиеся на воле, не чета тем, что по подвалам многоэтажек лупятся.


сетки на окна решают

Блин, Сержу не угодишь. Уж как КГС старался - все равно обосрались.
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 13:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  trololo написав:сетки на окна решают

в Медовом-сетки
на Печерске-шторы
на Троещине...решётки?
Никак для себя не решу чем закрыться от шума ЖД в ЖК Каховский , Ридне мисто, Кампус, НаФигатор и т.п.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 13:50

  Serg-ik написав:
  trololo написав:сетки на окна решают

в Медовом-сетки
на Печерске-шторы
на Троещине...решётки?
Никак для себя не решу чем закрыться от шума ЖД в ЖК Каховский , Ридне мисто, Кампус, НаФигатор и т.п.


Вторичка на Сирце тоже не устраивает депрессивными дворами/МОПами?
Oak
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 14:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Oak написав:Вторичка на Сирце тоже не устраивает депрессивными дворами/МОПами

Что такое вторичка на Сырце? Хрущики. 95 % Возраст -около 60 лет . Местами есть высотки-панельки и кирпичные, им уже по 35-45 лет. В домах-проблемы: текут крыши, слабый напор воды, нужна замена батарей, потому что они заросли изнутри гадостью всякой. Ломаются лифты-требуют замены. По несколько раз в год вокруг дома прорывает теплотрасса или магистральное водоснабжение. Нафига такое счастье за минус 15% от стоимости новостроя?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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