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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1471147214731474>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 208
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
25
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 14:03

  Serg-ik написав:
  trololo написав:сетки на окна решают

в Медовом-сетки
на Печерске-шторы
на Троещине...решётки?
Никак для себя не решу чем закрыться от шума ЖД в ЖК Каховский , Ридне мисто, Кампус, НаФигатор и т.п.

Пенобетон в оконных проемах и ледлампы - светло как днем и тихо.
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 14:06

  Serg-ik написав:
  Oak написав:Вторичка на Сирце тоже не устраивает депрессивными дворами/МОПами

Что такое вторичка на Сырце? Хрущики. 95 % Возраст -около 60 лет . Местами есть высотки-панельки и кирпичные, им уже по 35-45 лет. В домах-проблемы: текут крыши, слабый напор воды, нужна замена батарей, потому что они заросли изнутри гадостью всякой. Ломаются лифты-требуют замены. По несколько раз в год вокруг дома прорывает теплотрасса или магистральное водоснабжение. Нафига такое счастье за минус 15% от стоимости новостроя?

Багговутовский скоро сдадут. Коробка готова, почти полностью остеклена и %%30 уже сделан фасад. Убого, но лучше, чем я ожидал. Что-то а-ля дома на Полярной за Леруа Мерленом (не знаю как эти джунгли называются). Могли бы, конечно, и что-то по-интереснее построить как для такого места.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 14:21

  Serg-ik написав:
  Oak написав:Вторичка на Сирце тоже не устраивает депрессивными дворами/МОПами

Что такое вторичка на Сырце? Хрущики. 95 % Возраст -около 60 лет . Местами есть высотки-панельки и кирпичные, им уже по 35-45 лет. В домах-проблемы: текут крыши, слабый напор воды, нужна замена батарей, потому что они заросли изнутри гадостью всякой. Ломаются лифты-требуют замены. По несколько раз в год вокруг дома прорывает теплотрасса или магистральное водоснабжение. Нафига такое счастье за минус 15% от стоимости новостроя?


Вот-вот. Перевелас в Киеве недвига достойная. Пора заводить трактор.
Новострой в прицентральне 1+ куе с кучей компромиссов.
Oak
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 14:25

  Oak написав:
  Serg-ik написав:
  Oak написав:Вторичка на Сирце тоже не устраивает депрессивными дворами/МОПами

Что такое вторичка на Сырце? Хрущики. 95 % Возраст -около 60 лет . Местами есть высотки-панельки и кирпичные, им уже по 35-45 лет. В домах-проблемы: текут крыши, слабый напор воды, нужна замена батарей, потому что они заросли изнутри гадостью всякой. Ломаются лифты-требуют замены. По несколько раз в год вокруг дома прорывает теплотрасса или магистральное водоснабжение. Нафига такое счастье за минус 15% от стоимости новостроя?


Вот-вот. Перевелас в Киеве недвига достойная. Пора заводить трактор.
Новострой в прицентральне 1+ куе с кучей компромиссов.


В каком прицентралье???
Возле Сержика на Сырце в Мисти квитив (на минуточку комплекс на 3000 квартир) в домах, которые сдаются через год на остаток(!!) квартир выставили прайс 25000грн/м.

Страшно предположить по чем там в готовых секциях.

А Сержику предлагали там брать, когда цена была 14-15тыс грн, а курс почти такой как сейчас. Но, увы...
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 14:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Багговутовский скоро сдадут.

да. Было 65000 за трёху год назад, сейчас 85-90...
По Мисту квитив. Я отписывался, что был там в квартре, панелька, у одного знакомого. комнаты 11+14+17 ...и вокруг-ничего...неа
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 15:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Серпень. Відпустки у розпалі. А тут паніка на форумі.
Все буде ок:-)
Купить Сержик трьоху з правильним кімнатами за 50куе
І ейр з мопами теж купить. Все у всіх буде ок!
Ейр в Чикаго, Сержик в Лубнах:-)
Головне дотримуватися обраної стратегії.


Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 15:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Сержику предлагали там брать, когда цена была 14-15тыс грн, а курс почти такой как сейчас

кстати, у кого какие мысли.
Курс был такой как сейчас, но цена-14-15. Теперь цена 25. Сверхприбыли? Застройщик собирает на банкет? или в 2015-2016 работал в убыток?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 15:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Серпень. Відпустки у розпалі. А тут паніка на форумі.
Все буде ок:-)
Купить Сержик трьоху з правильним кімнатами за 50куе

личные наблюдения: дома примерно 2002 года, белый кирпич.
квартира №1. Выставлена за 140 в сентябре 2017, ушла менее чем за 97 после сентября 2018. около 105 метров
Квартира № 2. метраж около 107,Выставлена в сентябре 2018, ушла в августе 2019, начинали примерно так же, продана в диапазоне 100-105 тыс. Состояние второй намного лучше чем первая. Обе продавались с мебелью и техникой. Дисконт от хотелки -около 30% и потерянный год
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 15:12

  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:Сержику предлагали там брать, когда цена была 14-15тыс грн, а курс почти такой как сейчас

кстати, у кого какие мысли.
Курс был такой как сейчас, но цена-14-15. Теперь цена 25. Сверхприбыли? Застройщик собирает на банкет? или в 2015-2016 работал в убыток?


Люди реструктуризировали свои финансовые потоки, стали побогаче.
Да и зачем вам прикидывать выгоду/недостачу застройщиков? Почему бы не сосредоточиться на достижении своих целей?
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 15:16

  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:Сержику предлагали там брать, когда цена была 14-15тыс грн, а курс почти такой как сейчас

кстати, у кого какие мысли.
Курс был такой как сейчас, но цена-14-15. Теперь цена 25. Сверхприбыли? Застройщик собирает на банкет? или в 2015-2016 работал в убыток?


Серж, в 2015 году стройматериалы, даже если по Епицентру смотреть - были в 2 раза дешевле.
Работа строителей была в 2 раза дешевле.

Нужно было брать.
В Мисти квитив уже открылось: 2кафе и 1кофейня, салон красоты, 2 продуктовых магазина, 1 строймагазин, детсадик, строится ТРЦ с крупным супермаркетом, спортзалом и рестораном, так что через годик там будет жить вполне комфортно, лучше чем в том месте где вы сейчас живете (по инфраструктуре в шаговой доступности).
Вообще в МК порядка 80 нежилых помещений на первых этажах - когда все заселится арендаторами то там будет тупо все, что нужно для жизни.
Плюс метро в 15 мин пешком, плюс парк на территории и дендропарк, плюс детская школа искуств прямо возле выезда из комплекса, плюс 2 госшколы и 2 садика в 5 минутах ходьбы.
Плюс все очереди уже монолитные а не панельные (кроме 5 домов в 1 очереди).

Короче, Серж, в данном случае - вы явно профукали свое счастье, а могли бы со стаканчиком кофе сидеть возле личного фонтана на территории комплекса, после прогулки по парке, дети - играют рядом на баскетбольной площадке мячом, жена - на «ногтиках» в салоне красоты.... и все это возможно уже сегодня для тех, кто не фукал, а вкинул 1.5-2 года назад (да даже год назад) свою котлету из 50килофранклинов в ОП данного застройщика.
investorkiev
 
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