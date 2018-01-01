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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 сер, 2019 14:03
Додано: Сер 14 сер, 2019 14:06
Багговутовский скоро сдадут. Коробка готова, почти полностью остеклена и %%30 уже сделан фасад. Убого, но лучше, чем я ожидал. Что-то а-ля дома на Полярной за Леруа Мерленом (не знаю как эти джунгли называются). Могли бы, конечно, и что-то по-интереснее построить как для такого места.
Додано: Сер 14 сер, 2019 14:21
Вот-вот. Перевелас в Киеве недвига достойная. Пора заводить трактор.
Новострой в прицентральне 1+ куе с кучей компромиссов.
Додано: Сер 14 сер, 2019 14:25
В каком прицентралье???
Возле Сержика на Сырце в Мисти квитив (на минуточку комплекс на 3000 квартир) в домах, которые сдаются через год на остаток(!!) квартир выставили прайс 25000грн/м.
Страшно предположить по чем там в готовых секциях.
А Сержику предлагали там брать, когда цена была 14-15тыс грн, а курс почти такой как сейчас. Но, увы...
Додано: Сер 14 сер, 2019 14:53
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
да. Было 65000 за трёху год назад, сейчас 85-90...
По Мисту квитив. Я отписывался, что был там в квартре, панелька, у одного знакомого. комнаты 11+14+17 ...и вокруг-ничего...неа
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 14 сер, 2019 15:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Серпень. Відпустки у розпалі. А тут паніка на форумі.
Все буде ок:-)
Купить Сержик трьоху з правильним кімнатами за 50куе
І ейр з мопами теж купить. Все у всіх буде ок!
Ейр в Чикаго, Сержик в Лубнах:-)
Головне дотримуватися обраної стратегії.
Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
Всім процвітання!
Додано: Сер 14 сер, 2019 15:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
кстати, у кого какие мысли.
Курс был такой как сейчас, но цена-14-15. Теперь цена 25. Сверхприбыли? Застройщик собирает на банкет? или в 2015-2016 работал в убыток?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 14 сер, 2019 15:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
личные наблюдения: дома примерно 2002 года, белый кирпич.
квартира №1. Выставлена за 140 в сентябре 2017, ушла менее чем за 97 после сентября 2018. около 105 метров
Квартира № 2. метраж около 107,Выставлена в сентябре 2018, ушла в августе 2019, начинали примерно так же, продана в диапазоне 100-105 тыс. Состояние второй намного лучше чем первая. Обе продавались с мебелью и техникой. Дисконт от хотелки -около 30% и потерянный год
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 14 сер, 2019 15:12
Люди реструктуризировали свои финансовые потоки, стали побогаче.
Да и зачем вам прикидывать выгоду/недостачу застройщиков? Почему бы не сосредоточиться на достижении своих целей?
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: Сер 14 сер, 2019 15:16
Серж, в 2015 году стройматериалы, даже если по Епицентру смотреть - были в 2 раза дешевле.
Работа строителей была в 2 раза дешевле.
Нужно было брать.
В Мисти квитив уже открылось: 2кафе и 1кофейня, салон красоты, 2 продуктовых магазина, 1 строймагазин, детсадик, строится ТРЦ с крупным супермаркетом, спортзалом и рестораном, так что через годик там будет жить вполне комфортно, лучше чем в том месте где вы сейчас живете (по инфраструктуре в шаговой доступности).
Вообще в МК порядка 80 нежилых помещений на первых этажах - когда все заселится арендаторами то там будет тупо все, что нужно для жизни.
Плюс метро в 15 мин пешком, плюс парк на территории и дендропарк, плюс детская школа искуств прямо возле выезда из комплекса, плюс 2 госшколы и 2 садика в 5 минутах ходьбы.
Плюс все очереди уже монолитные а не панельные (кроме 5 домов в 1 очереди).
Короче, Серж, в данном случае - вы явно профукали свое счастье, а могли бы со стаканчиком кофе сидеть возле личного фонтана на территории комплекса, после прогулки по парке, дети - играют рядом на баскетбольной площадке мячом, жена - на «ногтиках» в салоне красоты.... и все это возможно уже сегодня для тех, кто не фукал, а вкинул 1.5-2 года назад (да даже год назад) свою котлету из 50килофранклинов в ОП данного застройщика.
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