Додано: Сер 14 сер, 2019 15:16

Serg-ik написав: investorkiev написав: Сержику предлагали там брать, когда цена была 14-15тыс грн, а курс почти такой как сейчас Сержику предлагали там брать, когда цена была 14-15тыс грн, а курс почти такой как сейчас

кстати, у кого какие мысли.

Курс был такой как сейчас, но цена-14-15. Теперь цена 25. Сверхприбыли? Застройщик собирает на банкет? или в 2015-2016 работал в убыток? кстати, у кого какие мысли.Курс был такой как сейчас, но цена-14-15. Теперь цена 25. Сверхприбыли? Застройщик собирает на банкет? или в 2015-2016 работал в убыток?

Серж, в 2015 году стройматериалы, даже если по Епицентру смотреть - были в 2 раза дешевле.Работа строителей была в 2 раза дешевле.Нужно было брать.В Мисти квитив уже открылось: 2кафе и 1кофейня, салон красоты, 2 продуктовых магазина, 1 строймагазин, детсадик, строится ТРЦ с крупным супермаркетом, спортзалом и рестораном, так что через годик там будет жить вполне комфортно, лучше чем в том месте где вы сейчас живете (по инфраструктуре в шаговой доступности).Вообще в МК порядка 80 нежилых помещений на первых этажах - когда все заселится арендаторами то там будет тупо все, что нужно для жизни.Плюс метро в 15 мин пешком, плюс парк на территории и дендропарк, плюс детская школа искуств прямо возле выезда из комплекса, плюс 2 госшколы и 2 садика в 5 минутах ходьбы.Плюс все очереди уже монолитные а не панельные (кроме 5 домов в 1 очереди).Короче, Серж, в данном случае - вы явно профукали свое счастье, а могли бы со стаканчиком кофе сидеть возле личного фонтана на территории комплекса, после прогулки по парке, дети - играют рядом на баскетбольной площадке мячом, жена - на «ногтиках» в салоне красоты.... и все это возможно уже сегодня для тех, кто не фукал, а вкинул 1.5-2 года назад (да даже год назад) свою котлету из 50килофранклинов в ОП данного застройщика.