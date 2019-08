Додано: Сер 14 сер, 2019 15:12

Serg-ik написав: investorkiev написав: Сержику предлагали там брать, когда цена была 14-15тыс грн, а курс почти такой как сейчас Сержику предлагали там брать, когда цена была 14-15тыс грн, а курс почти такой как сейчас

кстати, у кого какие мысли.

Курс был такой как сейчас, но цена-14-15. Теперь цена 25. Сверхприбыли? Застройщик собирает на банкет? или в 2015-2016 работал в убыток? кстати, у кого какие мысли.Курс был такой как сейчас, но цена-14-15. Теперь цена 25. Сверхприбыли? Застройщик собирает на банкет? или в 2015-2016 работал в убыток?



Люди реструктуризировали свои финансовые потоки, стали побогаче.

Да и зачем вам прикидывать выгоду/недостачу застройщиков? Почему бы не сосредоточиться на достижении своих целей? Люди реструктуризировали свои финансовые потоки, стали побогаче.Да и зачем вам прикидывать выгоду/недостачу застройщиков? Почему бы не сосредоточиться на достижении своих целей?

