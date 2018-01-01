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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1472147314741475>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 208
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
25
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 15:16

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Багговутовский скоро сдадут.

да. Было 65000 за трёху год назад, сейчас 85-90...
По Мисту квитив. Я отписывался, что был там в квартре, панелька, у одного знакомого. комнаты 11+14+17 ...и вокруг-ничего...неа

Серж, ну у вас есть все шансы дождаться когда будет 100-115. Готовы покупать - идите и торгуйтесь - может кто хочет выскочить по переуступке.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 15:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Серж, в данном случае - вы явно профукали свое счастье,

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 15:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:и все это возможно уже сегодня для тех, кто не фукал, а вкинул 1.5-2 года назад (да даже год назад) свою котлету из 50килофранклинов в ОП данного застройщика.

Вы, Прохожий, Жека 79, Первый виноваты в этом. Запугали меня , что ремонт -это дорого и страшно. Разведут, как котёнка. Поверил вам, многоопытным
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 15:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Багговутовский скоро сдадут.

да. Было 65000 за трёху год назад, сейчас 85-90...
По Мисту квитив. Я отписывался, что был там в квартре, панелька, у одного знакомого. комнаты 11+14+17 ...и вокруг-ничего...неа

Серж, ну у вас есть все шансы дождаться когда будет 100-115. Готовы покупать - идите и торгуйтесь - может кто хочет выскочить по переуступке.


А як же сібістоімость?


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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 15:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://biz.censor.net.ua/news/3142828/minregion_predlojil_snizit_porog_soglasiya_jiteleyi_dlya_snosa_hruschevok_do_75
"Минрегион предложил снизить порог согласия жителей для сноса "хрущевок" до 75%
Кроме того, коэффициент возмещения за старое жилье составляет 1,5. То есть при переезде в новый дом вам должны дать квартиру на 50% больше. Это стало основной причиной того, что реновация устаревшего жилья в Украине так и не смогла начаться на практике", – добавил заместитель министра."

И то правда. Чего захотели. Люди в новостройках гребут 35 метровые курятники, а этим подавай 50 метров. Да еще 25 этажники если запретить строить.... А как же себестоимость, спрашивают с мест... :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 16:13

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Багговутовский скоро сдадут.

да. Было 65000 за трёху год назад, сейчас 85-90...

дешевей набирает обороты однако... :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 16:17

  vano80 написав:https://biz.censor.net.ua/news/3142828/minregion_predlojil_snizit_porog_soglasiya_jiteleyi_dlya_snosa_hruschevok_do_75
"Минрегион предложил снизить порог согласия жителей для сноса "хрущевок" до 75%
Кроме того, коэффициент возмещения за старое жилье составляет 1,5. То есть при переезде в новый дом вам должны дать квартиру на 50% больше. Это стало основной причиной того, что реновация устаревшего жилья в Украине так и не смогла начаться на практике", – добавил заместитель министра."

И то правда. Чего захотели. Люди в новостройках гребут 35 метровые курятники, а этим подавай 50 метров. Да еще 25 этажники если запретить строить.... А как же себестоимость, спрашивают с мест... :mrgreen:

Это круто. Хотя 75% - это все еще много. 51% - и поехали. Коэффициент возмещения все еще высокий - надо снижать. А то они доиграются, что МОПы на этажах вообще исчезнут. Выходишь из лифта и сразу дверь квартиры с длинным коридором.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 16:22

  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:и все это возможно уже сегодня для тех, кто не фукал, а вкинул 1.5-2 года назад (да даже год назад) свою котлету из 50килофранклинов в ОП данного застройщика.

Вы, Прохожий, Жека 79, Первый виноваты в этом. Запугали меня , что ремонт -это дорого и страшно. Разведут, как котёнка. Поверил вам, многоопытным

Я тоже Первого виню в том, что РТ не купил по1400 за метр в 2015м. Он недостаточно хорошо его описывал. Надо нам объединиться в коллективном иске к этим товарищам.
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 16:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Я тоже Первого виню

тот, которого вините, давно сбежал
Сейчас пишет жалкая его копия, в сравнении с которым китайская подделка-шедевр
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 16:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:и все это возможно уже сегодня для тех, кто не фукал, а вкинул 1.5-2 года назад (да даже год назад) свою котлету из 50килофранклинов в ОП данного застройщика.

Вы, Прохожий, Жека 79, Первый виноваты в этом. Запугали меня , что ремонт -это дорого и страшно. Разведут, как котёнка. Поверил вам, многоопытным

Я тоже Первого виню в том, что РТ не купил по1400 за метр в 2015м. Он недостаточно хорошо его описывал. Надо нам объединиться в коллективном иске к этим товарищам.


То справи давні.
Що зараз робити, ось в чому питання...


Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
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