Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 сер, 2019 15:16
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Багговутовский скоро сдадут.
да. Было 65000 за трёху год назад, сейчас 85-90...
По Мисту квитив. Я отписывался, что был там в квартре, панелька, у одного знакомого. комнаты 11+14+17 ...и вокруг-ничего...неа
Серж, ну у вас есть все шансы дождаться когда будет 100-115. Готовы покупать - идите и торгуйтесь - может кто хочет выскочить по переуступке.
airmax78
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Додано: Сер 14 сер, 2019 15:22
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
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investorkiev написав:
и все это возможно уже сегодня для тех, кто не фукал, а вкинул 1.5-2 года назад (да даже год назад) свою котлету из 50килофранклинов в ОП данного застройщика.
Вы, Прохожий, Жека 79, Первый виноваты в этом. Запугали меня , что ремонт -это дорого и страшно. Разведут, как котёнка. Поверил вам, многоопытным
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Додано: Сер 14 сер, 2019 15:46
airmax78 написав: Serg-ik написав: airmax78 написав:
Багговутовский скоро сдадут.
да. Было 65000 за трёху год назад, сейчас 85-90...
По Мисту квитив. Я отписывался, что был там в квартре, панелька, у одного знакомого. комнаты 11+14+17 ...и вокруг-ничего...неа
Серж, ну у вас есть все шансы дождаться когда будет 100-115. Готовы покупать - идите и торгуйтесь - может кто хочет выскочить по переуступке.
А як же сібістоімость?
Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
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Первый
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Додано: Сер 14 сер, 2019 15:51
https://biz.censor.net.ua/news/3142828/minregion_predlojil_snizit_porog_soglasiya_jiteleyi_dlya_snosa_hruschevok_do_75
"Минрегион предложил снизить порог согласия жителей для сноса "хрущевок" до 75%
Кроме того, коэффициент возмещения за старое жилье составляет 1,5. То есть при переезде в новый дом вам должны дать квартиру на 50% больше. Это стало основной причиной того, что реновация устаревшего жилья в Украине так и не смогла начаться на практике", – добавил заместитель министра."
И то правда. Чего захотели. Люди в новостройках гребут 35 метровые курятники, а этим подавай 50 метров. Да еще 25 этажники если запретить строить.... А как же себестоимость, спрашивают с мест...
vano80
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Додано: Сер 14 сер, 2019 16:13
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Багговутовский скоро сдадут.
да. Было 65000 за трёху год назад, сейчас 85-90...
дешевей набирает обороты однако...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
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Додано: Сер 14 сер, 2019 16:17
vano80 написав: https://biz.censor.net.ua/news/3142828/minregion_predlojil_snizit_porog_soglasiya_jiteleyi_dlya_snosa_hruschevok_do_75
"Минрегион предложил снизить порог согласия жителей для сноса "хрущевок" до 75%
Кроме того, коэффициент возмещения за старое жилье составляет 1,5. То есть при переезде в новый дом вам должны дать квартиру на 50% больше. Это стало основной причиной того, что реновация устаревшего жилья в Украине так и не смогла начаться на практике", – добавил заместитель министра."
И то правда. Чего захотели. Люди в новостройках гребут 35 метровые курятники, а этим подавай 50 метров. Да еще 25 этажники если запретить строить.... А как же себестоимость, спрашивают с мест...
Это круто. Хотя 75% - это все еще много. 51% - и поехали. Коэффициент возмещения все еще высокий - надо снижать. А то они доиграются, что МОПы на этажах вообще исчезнут. Выходишь из лифта и сразу дверь квартиры с длинным коридором.
airmax78
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Додано: Сер 14 сер, 2019 16:22
Serg-ik написав: investorkiev написав:
и все это возможно уже сегодня для тех, кто не фукал, а вкинул 1.5-2 года назад (да даже год назад) свою котлету из 50килофранклинов в ОП данного застройщика.
Вы, Прохожий, Жека 79, Первый виноваты в этом. Запугали меня , что ремонт -это дорого и страшно. Разведут, как котёнка. Поверил вам, многоопытным
Я тоже Первого виню в том, что РТ не купил по1400 за метр в 2015м. Он недостаточно хорошо его описывал. Надо нам объединиться в коллективном иске к этим товарищам.
airmax78
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Додано: Сер 14 сер, 2019 16:24
airmax78 написав:
Я тоже Первого виню
тот, которого вините, давно сбежал
Сейчас пишет жалкая его копия, в сравнении с которым китайская подделка-шедевр
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Додано: Сер 14 сер, 2019 16:27
airmax78 написав: Serg-ik написав: investorkiev написав:
и все это возможно уже сегодня для тех, кто не фукал, а вкинул 1.5-2 года назад (да даже год назад) свою котлету из 50килофранклинов в ОП данного застройщика.
Вы, Прохожий, Жека 79, Первый виноваты в этом. Запугали меня , что ремонт -это дорого и страшно. Разведут, как котёнка. Поверил вам, многоопытным
Я тоже Первого виню в том, что РТ не купил по1400 за метр в 2015м. Он недостаточно хорошо его описывал. Надо нам объединиться в коллективном иске к этим товарищам.
То справи давні.
Що зараз робити, ось в чому питання...
Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
Всім процвітання!
Первый
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