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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1472147314741475

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 208
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
25
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 16:28

Serg-ik Да ладно Серж, вас как не убеждай - вы же все равно на своем стоите. Может, кстати, и выстоите что-то. Какой-нибудь страшный кризис разразится и обнулит все цены. И все, готово.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 16:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://nashkiev.ua/novosti/zhiteley-st ... Hrg9EXTPx8
Капец. Я думал что это городская легенда.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 16:48

  airmax78 написав:Serg-ik Да ладно Серж, вас как не убеждай - вы же все равно на своем стоите. Может, кстати, и выстоите что-то. Какой-нибудь страшный кризис разразится и обнулит все цены. И все, готово.

когда на рынке есть вот такие предложения, я не понимаю почему Мисто квитив по 25 000 за метр
https://rieltor.ua/flats-sale/view/9184399/
https://kievrealtor.com.ua/ru/kiev-kopernika.html
https://address.ua/kiev/prodazha-kvarti ... -50150838/
https://empireproperty.com.ua/propertys ... tslava-9a/
https://www.country.ua/buy/new-building/3544206.html

а вот это прикольный вариант-Дмитриевская, 120 метров за 105 000 с торгом, ремонт...но нежилой фонд и потолки 2,50
https://dom.ria.com/ru/realty-pereviren ... 11886.html
Вчера давал по ней описание, что продаётся с торгов, но никому не интересна такая новость
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 16:52

  airmax78 написав:https://nashkiev.ua/novosti/zhiteley-stolitsy-prosyat-oubrat-kladbische-domashnih-zhivotnyh-na-rousanovke.html?fbclid=IwAR0XRqbJoXOyfUBozchGDrMblGhXJEMTcGBSVRxiZJWv0_r6bHrg9EXTPx8
Капец. Я думал что это городская легенда.

Так Шлихтера ж теперь Віфлеємська. Віфлеємський колектор - звучит :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 17:03

  Serg-ik написав:когда на рынке есть вот такие предложения, я не понимаю почему Мисто квитив по 25 000 за метр
https://rieltor.ua/flats-sale/view/9184399/
https://kievrealtor.com.ua/ru/kiev-kopernika.html
https://address.ua/kiev/prodazha-kvarti ... -50150838/
https://empireproperty.com.ua/propertys ... tslava-9a/
https://www.country.ua/buy/new-building/3544206.html

а вот это прикольный вариант-Дмитриевская, 120 метров за 105 000 с торгом, ремонт...но нежилой фонд и потолки 2,50
https://dom.ria.com/ru/realty-pereviren ... 11886.html
Вчера давал по ней описание, что продаётся с торгов, но никому не интересна такая новость

почему еще не купили квартиру из этого прекрасного списка?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 19:19

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Я тоже Первого виню

тот, которого вините, давно сбежал
Сейчас пишет жалкая его копия, в сравнении с которым китайская подделка-шедевр


Вот хорошо, что вы стабильны в своем нытье и глупостях)
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 19:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А чего из одноклеточных только Прохожий остался, да прокурорский Первый, а где их братья по разуму Респект и Кинконговец?

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 19:49

Оранжевый-хит сезона
Кинговец перестал на эту ветку заходить, он на соседней ветке.
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 1472147314741475
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