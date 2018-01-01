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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 сер, 2019 16:28
Serg-ik Да ладно Серж, вас как не убеждай - вы же все равно на своем стоите. Может, кстати, и выстоите что-то. Какой-нибудь страшный кризис разразится и обнулит все цены. И все, готово.
Додано: Сер 14 сер, 2019 16:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Капец. Я думал что это городская легенда.
Додано: Сер 14 сер, 2019 16:48
когда на рынке есть вот такие предложения, я не понимаю почему Мисто квитив по 25 000 за метр
а вот это прикольный вариант-Дмитриевская, 120 метров за 105 000 с торгом, ремонт...но нежилой фонд и потолки 2,50
Вчера давал по ней описание, что продаётся с торгов, но никому не интересна такая новость
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 14 сер, 2019 16:52
Так Шлихтера ж теперь Віфлеємська. Віфлеємський колектор - звучит
Додано: Сер 14 сер, 2019 17:03
почему еще не купили квартиру из этого прекрасного списка?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 14 сер, 2019 19:19
Вот хорошо, что вы стабильны в своем нытье и глупостях)
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Сер 14 сер, 2019 19:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А чего из одноклеточных только Прохожий остался, да прокурорский Первый, а где их братья по разуму Респект и Кинконговец?
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Додано: Сер 14 сер, 2019 19:49
Оранжевый-хит сезона
Кинговец перестал на эту ветку заходить, он на соседней ветке.
Живите своим умом!
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