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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1473147414751476

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 208
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
25
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 00:14

  Alex3 написав:airmax78 Макс, приветствую. Как бывший одессит, не посоветуете что-то из новостроев в Одессе (на этапе строительства)? p.s. сорри за оффтоп :wink:

Какой-то симпатичный дом мне прислали сегодня. Называется Аура Апарт. Но я понятия не имею кто это такие. А вообще Одесса сильно оверпрайсд как для того качества недвиги, что там продают.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 00:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Читаю новости и думаю, что скоро все мы оценим насколько прозорливой оказалась Еленска.
airmax78
 
Повідомлень: 31083
З нами з: 25.10.12
Подякував: 808 раз.
Подякували: 3644 раз.
Попередження: 1
 
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1
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 00:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Alex3 написав:airmax78 Макс, приветствую. Как бывший одессит, не посоветуете что-то из новостроев в Одессе (на этапе строительства)? p.s. сорри за оффтоп :wink:

Какой-то симпатичный дом мне прислали сегодня. Называется Аура Апарт. Но я понятия не имею кто это такие. А вообще Одесса сильно оверпрайсд как для того качества недвиги, что там продают.


16-станция БФ, далековато, летом еще куда ни шло, но зимой грустно и скучно
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