Какой-то симпатичный дом мне прислали сегодня. Называется Аура Апарт. Но я понятия не имею кто это такие. А вообще Одесса сильно оверпрайсд как для того качества недвиги, что там продают.
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Додано: Чет 15 сер, 2019 00:14
Какой-то симпатичный дом мне прислали сегодня. Называется Аура Апарт. Но я понятия не имею кто это такие. А вообще Одесса сильно оверпрайсд как для того качества недвиги, что там продают.
Додано: Чет 15 сер, 2019 00:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Читаю новости и думаю, что скоро все мы оценим насколько прозорливой оказалась Еленска.
Додано: Чет 15 сер, 2019 00:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
16-станция БФ, далековато, летом еще куда ни шло, но зимой грустно и скучно
Додано: Чет 15 сер, 2019 00:53
А Вы знаете кто это строит? В ОП отмораживаются.
Додано: Чет 15 сер, 2019 01:41
В Одессе теперь все просто с застройщиками.
Строит новая девелоперская компания Аура, так пишут в рекламе
Нехитрое расследование по Youcontrol показывает связь этой компании с адресом Леонтовича, 16а, это там где был Приморский военкомат, где Вы, если не ошибаюсь, когда-то стояли на учете, его снесли лет шесть назад.
Идем дальше - что же сейчас такое Леонтовича, 16а ?
Оказывается это ЖК Бельэтаж от компании Будова.
А что же такое Будова ?
Это опять же вездесущие Галантерник-Труханов.
Какое совпадение, бывает же такое.
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