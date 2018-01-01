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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1473147414751476

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 208
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
25
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 00:14

  Alex3 написав:airmax78 Макс, приветствую. Как бывший одессит, не посоветуете что-то из новостроев в Одессе (на этапе строительства)? p.s. сорри за оффтоп :wink:

Какой-то симпатичный дом мне прислали сегодня. Называется Аура Апарт. Но я понятия не имею кто это такие. А вообще Одесса сильно оверпрайсд как для того качества недвиги, что там продают.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 00:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Читаю новости и думаю, что скоро все мы оценим насколько прозорливой оказалась Еленска.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 00:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Alex3 написав:airmax78 Макс, приветствую. Как бывший одессит, не посоветуете что-то из новостроев в Одессе (на этапе строительства)? p.s. сорри за оффтоп :wink:

Какой-то симпатичный дом мне прислали сегодня. Называется Аура Апарт. Но я понятия не имею кто это такие. А вообще Одесса сильно оверпрайсд как для того качества недвиги, что там продают.


16-станция БФ, далековато, летом еще куда ни шло, но зимой грустно и скучно
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 00:53

  freeze написав:
airmax78 написав:
  Alex3 написав:airmax78 Макс, приветствую. Как бывший одессит, не посоветуете что-то из новостроев в Одессе (на этапе строительства)? p.s. сорри за оффтоп :wink:

Какой-то симпатичный дом мне прислали сегодня. Называется Аура Апарт. Но я понятия не имею кто это такие. А вообще Одесса сильно оверпрайсд как для того качества недвиги, что там продают.


16-станция БФ, далековато, летом еще куда ни шло, но зимой грустно и скучно

А Вы знаете кто это строит? В ОП отмораживаются.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 01:41

airmax78 написав:
  freeze написав:
airmax78 написав:Какой-то симпатичный дом мне прислали сегодня. Называется Аура Апарт. Но я понятия не имею кто это такие. А вообще Одесса сильно оверпрайсд как для того качества недвиги, что там продают.


16-станция БФ, далековато, летом еще куда ни шло, но зимой грустно и скучно

А Вы знаете кто это строит? В ОП отмораживаются.


В Одессе теперь все просто с застройщиками.

Строит новая девелоперская компания Аура, так пишут в рекламе
Нехитрое расследование по Youcontrol показывает связь этой компании с адресом Леонтовича, 16а, это там где был Приморский военкомат, где Вы, если не ошибаюсь, когда-то стояли на учете, его снесли лет шесть назад.
Идем дальше - что же сейчас такое Леонтовича, 16а ?
Оказывается это ЖК Бельэтаж от компании Будова.
А что же такое Будова ?
Это опять же вездесущие Галантерник-Труханов.
Какое совпадение, бывает же такое.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 03:32

  airmax78 написав:Читаю новости и думаю, что скоро все мы оценим насколько прозорливой оказалась Еленска.
которая сливала свою недвигу? А мне советуете покупать.
это новость про задержание Грымчака, замминистра, за взятку от застройщика так Вас расстроила?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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