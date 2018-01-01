Додано: Чет 15 сер, 2019 01:41

airmax78 написав: freeze написав: airmax78 написав: Какой-то симпатичный дом мне прислали сегодня. Называется Аура Апарт. Но я понятия не имею кто это такие. А вообще Одесса сильно оверпрайсд как для того качества недвиги, что там продают.



16-станция БФ, далековато, летом еще куда ни шло, но зимой грустно и скучно 16-станция БФ, далековато, летом еще куда ни шло, но зимой грустно и скучно

А Вы знаете кто это строит? В ОП отмораживаются. А Вы знаете кто это строит? В ОП отмораживаются.

В Одессе теперь все просто с застройщиками.Строит новая девелоперская компания Аура, так пишут в рекламеНехитрое расследование по Youcontrol показывает связь этой компании с адресом Леонтовича, 16а, это там где был Приморский военкомат, где Вы, если не ошибаюсь, когда-то стояли на учете, его снесли лет шесть назад.Идем дальше - что же сейчас такое Леонтовича, 16а ?Оказывается это ЖК Бельэтаж от компании Будова.А что же такое Будова ?Это опять же вездесущие Галантерник-Труханов.Какое совпадение, бывает же такое.