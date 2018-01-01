|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 сер, 2019 00:14
Alex3 написав:airmax78
Макс, приветствую. Как бывший одессит, не посоветуете что-то из новостроев в Одессе (на этапе строительства)? p.s. сорри за оффтоп
Какой-то симпатичный дом мне прислали сегодня. Называется Аура Апарт. Но я понятия не имею кто это такие. А вообще Одесса сильно оверпрайсд как для того качества недвиги, что там продают.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 31085
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 808 раз.
- Подякували: 3644 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 15 сер, 2019 00:15
Читаю новости и думаю, что скоро все мы оценим насколько прозорливой оказалась Еленска.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 31085
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 808 раз.
- Подякували: 3644 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 15 сер, 2019 00:28
airmax78 написав: Alex3 написав:airmax78
Макс, приветствую. Как бывший одессит, не посоветуете что-то из новостроев в Одессе (на этапе строительства)? p.s. сорри за оффтоп
Какой-то симпатичный дом мне прислали сегодня. Называется Аура Апарт. Но я понятия не имею кто это такие. А вообще Одесса сильно оверпрайсд как для того качества недвиги, что там продают.
16-станция БФ, далековато, летом еще куда ни шло, но зимой грустно и скучно
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 12538
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3625 раз.
- Подякували: 5279 раз.
-
- Профіль
-
19
2
4
Додано: Чет 15 сер, 2019 00:53
freeze написав: airmax78 написав: Alex3 написав:airmax78
Макс, приветствую. Как бывший одессит, не посоветуете что-то из новостроев в Одессе (на этапе строительства)? p.s. сорри за оффтоп
Какой-то симпатичный дом мне прислали сегодня. Называется Аура Апарт. Но я понятия не имею кто это такие. А вообще Одесса сильно оверпрайсд как для того качества недвиги, что там продают.
16-станция БФ, далековато, летом еще куда ни шло, но зимой грустно и скучно
А Вы знаете кто это строит? В ОП отмораживаются.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 31085
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 808 раз.
- Подякували: 3644 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 15 сер, 2019 01:41
airmax78 написав: freeze написав:
airmax78 написав:Какой-то симпатичный дом мне прислали сегодня. Называется Аура Апарт. Но я понятия не имею кто это такие. А вообще Одесса сильно оверпрайсд как для того качества недвиги, что там продают.
16-станция БФ, далековато, летом еще куда ни шло, но зимой грустно и скучно
А Вы знаете кто это строит? В ОП отмораживаются.
В Одессе теперь все просто с застройщиками.
Строит новая девелоперская компания Аура, так пишут в рекламе
Нехитрое расследование по Youcontrol показывает связь этой компании с адресом Леонтовича, 16а, это там где был Приморский военкомат, где Вы, если не ошибаюсь, когда-то стояли на учете, его снесли лет шесть назад.
Идем дальше - что же сейчас такое Леонтовича, 16а ?
Оказывается это ЖК Бельэтаж от компании Будова.
А что же такое Будова ?
Это опять же вездесущие Галантерник-Труханов.
Какое совпадение, бывает же такое.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 12538
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3625 раз.
- Подякували: 5279 раз.
-
- Профіль
-
19
2
4
Додано: Чет 15 сер, 2019 03:32
airmax78 написав:
Читаю новости и думаю, что скоро все мы оценим насколько прозорливой оказалась Еленска.
которая сливала свою недвигу? А мне советуете покупать.
это новость про задержание Грымчака, замминистра, за взятку от застройщика так Вас расстроила?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 9473
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 170 раз.
- Подякували: 822 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 сер, 2019 07:15
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Читаю новости и думаю, что скоро все мы оценим насколько прозорливой оказалась Еленска.
которая сливала свою недвигу? А мне советуете покупать.
это новость про задержание Грымчака, замминистра, за взятку от застройщика так Вас расстроила?
Грымчак расстроил конечно.
Такой патриот в вышиванке, только на мове, а сколько элитки он бы накупил за этот 1 млн дол?? И тут на тебе - реванш!
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 577
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 122 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 сер, 2019 08:29
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Читаю новости и думаю, что скоро все мы оценим насколько прозорливой оказалась Еленска.
которая сливала свою недвигу? А мне советуете покупать.
это новость про задержание Грымчака, замминистра, за взятку от застройщика так Вас расстроила?
Лучшее время для покупки недвижки - это сейчас. Не я сказал, мудрые китайчеги. Вы ж для себя покупаете, "а для себя - цена не имеет значения". 100 раз это обсуждали. А Еленска инвестиционную сливала.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 31085
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 808 раз.
- Подякували: 3644 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 15 сер, 2019 08:34
airmax78 написав:
"а для себя - цена не имеет значения"
Доказано покупателями 2004-2008 г.г.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 9473
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 170 раз.
- Подякували: 822 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 сер, 2019 09:02
Alex3 написав:airmax78
Макс, приветствую. Как бывший одессит, не посоветуете что-то из новостроев в Одессе (на этапе строительства)? p.s. сорри за оффтоп
Только Кадор
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 19994
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 362 раз.
- Подякували: 504 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|15632
|2506149
|
|
|455
|182611
|
|
|31672
|81023
|
|