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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 сер, 2019 09:18
а белый кирпич это плохо? Это я у Сержика прочел. А есть еще сталинки из серого кирпича - или он тоже был белый, но постарел до серого?
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