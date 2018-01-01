кто купил до 2006го уже давно отбил
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Додано: Чет 15 сер, 2019 09:53
кто купил до 2006го уже давно отбил
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 15 сер, 2019 09:55
это силикатный кирпич
имеет один +, несущущую способность
по всем остальным х-кам овно редкое
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 15 сер, 2019 10:56
Кто миллионами крутит тот покупает в Испаниях, как настоящий патриот )))
Живите своим умом!
Додано: Чет 15 сер, 2019 11:05
Если он сдавал и выжимал с гостинки все соки, а если простаивало, то, может, и нет. Куча таких людей, купили, и оно стоит, якобы делают ремонт годами. Зачем, не пойму.
Да и слишком давно был 2006-й. Вы забываете об инфляции. Если б вы купили золото до 2006-го, например, вы бы тоже наварили минимум втрое.
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