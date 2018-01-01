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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1475147614771478>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 208
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
25
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 09:53

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:"а для себя - цена не имеет значения"

Доказано покупателями 2004-2008 г.г.

кто купил до 2006го уже давно отбил
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 09:55

  striped написав:а белый кирпич это плохо? Это я у Сержика прочел. А есть еще сталинки из серого кирпича - или он тоже был белый, но постарел до серого?

это силикатный кирпич
имеет один +, несущущую способность
по всем остальным х-кам овно редкое
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 10:56

  investorkiev написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Читаю новости и думаю, что скоро все мы оценим насколько прозорливой оказалась Еленска.
которая сливала свою недвигу? А мне советуете покупать.
это новость про задержание Грымчака, замминистра, за взятку от застройщика так Вас расстроила?


Грымчак расстроил конечно.
Такой патриот в вышиванке, только на мове, а сколько элитки он бы накупил за этот 1 млн дол?? И тут на тебе - реванш!


Кто миллионами крутит тот покупает в Испаниях, как настоящий патриот )))
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 11:05

  Прохожий написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:"а для себя - цена не имеет значения"

Доказано покупателями 2004-2008 г.г.

кто купил до 2006го уже давно отбил

Если он сдавал и выжимал с гостинки все соки, а если простаивало, то, может, и нет. Куча таких людей, купили, и оно стоит, якобы делают ремонт годами. Зачем, не пойму.
Да и слишком давно был 2006-й. Вы забываете об инфляции. Если б вы купили золото до 2006-го, например, вы бы тоже наварили минимум втрое.
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 11:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:кто купил до 2006го уже давно отбил

что отбил? речь шла о покупке для себя
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 11:42

  Serg-ik написав:
  Прохожий написав:кто купил до 2006го уже давно отбил

Доказано покупателями 2004-2008 г.г.

что отбил? речь шла о покупке для себя

сколько стоила аренда с 2004го? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Прохожий в Чет 15 сер, 2019 11:52, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 11:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Кто миллионами крутит тот покупает в Испаниях,

это да. Но , как оказалось, там были....календарики!!!

Отвечая на вопрос о том, был ли точно задокументирован факт передачи Грымчаку денежных средств, Матяш ответила отрицательно.

"Нет. Денежных средств там было. Ну, у него изъяли его собственные средства и там еще какие-то средства. Тех полмиллиона, что они рассказывают, - нет, не было. Там полмиллиона - это были календарики", - уточнила защитница.

По ее утверждению, следствие не объяснило, за что вообще задержали подозреваемого. Однако правоохранители предоставили протокол, который Матяш зачитала в эфире.

"Факт совершения 25.12.2013 года на автодороге Киев - Харьков покушения на убийство из корыстных побуждений на заказ по предварительному сговору группой лиц Черновол Т. Н., а также по факту совершения служебными лицами Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц из корыстных побуждений умышленных действий", - процитировала адвокат.


Застройщики напрягались не более полусуток)))
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 11:53

  Прохожий написав:
  Serg-ik написав:
  Прохожий написав:кто купил до 2006го уже давно отбил

Доказано покупателями 2004-2008 г.г.

что отбил? речь шла о покупке для себя

сколько вы заплатили за аренду с 2004го? :mrgreen:

с конца 2007.
Могу посчитать, это не сложно. Я уже считал и отвечал на этот вопрос. Но это не более однушки по нынешним ценам. Или половина однушки по ценам 2009-2013
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
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Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 12:09

  Serg-ik написав:
  Прохожий написав:
  Serg-ik написав:Доказано покупателями 2004-2008 г.г.

что отбил? речь шла о покупке для себя

сколько вы заплатили за аренду с 2004го? :mrgreen:

с конца 2007.
Могу посчитать, это не сложно. Я уже считал и отвечал на этот вопрос. Но это не более однушки по нынешним ценам. Или половина однушки по ценам 2009-2013

если не ошибаюсь вы несколько лет прожили в гостинке
и речь шла от 2004года

еще раз повторю, кто купил до 2006 года уже давно в плюсах 8)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 12:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:еще раз повторю, кто купил до 2006 года уже давно в плюсах

Я еще раз напомню. что в 2006 у меня денег было разве что на треть подержанной машины
А Вы мне напомните цену квадратного метра в 2004 и 2005 году. 900 и 1800. Верно?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
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