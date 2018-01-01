|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 сер, 2019 09:53
Serg-ik написав: airmax78 написав:
"а для себя - цена не имеет значения"
Доказано покупателями 2004-2008 г.г.
кто купил до 2006го уже давно отбил
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 10822
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 461 раз.
- Подякували: 1005 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 15 сер, 2019 09:55
striped написав:а белый кирпич это плохо
? Это я у Сержика прочел. А есть еще сталинки из серого кирпича - или он тоже был белый, но постарел до серого?
это силикатный кирпич
имеет один +, несущущую способность
по всем остальным х-кам овно редкое
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 10822
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 461 раз.
- Подякували: 1005 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 15 сер, 2019 10:56
investorkiev написав: Serg-ik написав: airmax78 написав:
Читаю новости и думаю, что скоро все мы оценим насколько прозорливой оказалась Еленска.
которая сливала свою недвигу? А мне советуете покупать.
это новость про задержание Грымчака, замминистра, за взятку от застройщика так Вас расстроила?
Грымчак расстроил конечно.
Такой патриот в вышиванке, только на мове, а сколько элитки он бы накупил за этот 1 млн дол?? И тут на тебе - реванш!
Кто миллионами крутит тот покупает в Испаниях, как настоящий патриот )))
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 34651
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3372 раз.
- Подякували: 7140 раз.
-
- Профіль
-
28
5
2
Додано: Чет 15 сер, 2019 11:05
Прохожий написав: Serg-ik написав: airmax78 написав:
"а для себя - цена не имеет значения"
Доказано покупателями 2004-2008 г.г.
кто купил до 2006го уже давно отбил
Если он сдавал и выжимал с гостинки все соки, а если простаивало, то, может, и нет. Куча таких людей, купили, и оно стоит, якобы делают ремонт годами. Зачем, не пойму.
Да и слишком давно был 2006-й. Вы забываете об инфляции. Если б вы купили золото до 2006-го, например, вы бы тоже наварили минимум втрое.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 20733
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1267 раз.
- Подякували: 2045 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 сер, 2019 11:39
Прохожий написав:
кто купил до 2006го уже давно отбил
что отбил? речь шла о покупке для себя
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 9479
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 170 раз.
- Подякували: 822 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 сер, 2019 11:42
Serg-ik написав: Прохожий написав:
кто купил до 2006го уже давно отбил
Доказано покупателями 2004-2008 г.г.
что отбил? речь шла о покупке для себя
сколько стоила аренда с 2004го?
Востаннє редагувалось Прохожий
в Чет 15 сер, 2019 11:52, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 10822
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 461 раз.
- Подякували: 1005 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 15 сер, 2019 11:51
zzzzzz написав:
Кто миллионами крутит тот покупает в Испаниях,
это да. Но , как оказалось, там были....календарики!!!
Отвечая на вопрос о том, был ли точно задокументирован факт передачи Грымчаку денежных средств, Матяш ответила отрицательно.
"Нет. Денежных средств там было. Ну, у него изъяли его собственные средства и там еще какие-то средства. Тех полмиллиона, что они рассказывают, - нет, не было. Там полмиллиона - это были календарики", - уточнила защитница.
По ее утверждению, следствие не объяснило, за что вообще задержали подозреваемого. Однако правоохранители предоставили протокол, который Матяш зачитала в эфире.
"Факт совершения 25.12.2013 года на автодороге Киев - Харьков покушения на убийство из корыстных побуждений на заказ по предварительному сговору группой лиц Черновол Т. Н., а также по факту совершения служебными лицами Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц из корыстных побуждений умышленных действий", - процитировала адвокат.
Застройщики напрягались не более полусуток)))
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 9479
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 170 раз.
- Подякували: 822 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 сер, 2019 11:53
Прохожий написав: Serg-ik написав: Прохожий написав:
кто купил до 2006го уже давно отбил
Доказано покупателями 2004-2008 г.г.
что отбил? речь шла о покупке для себя
сколько вы заплатили за аренду с 2004го?
с конца 2007.
Могу посчитать, это не сложно. Я уже считал и отвечал на этот вопрос. Но это не более однушки по нынешним ценам. Или половина однушки по ценам 2009-2013
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 9479
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 170 раз.
- Подякували: 822 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 сер, 2019 12:09
Serg-ik написав: Прохожий написав: Serg-ik написав:
Доказано покупателями 2004-2008 г.г.
что отбил? речь шла о покупке для себя
сколько вы заплатили за аренду с 2004го?
с конца 2007.
Могу посчитать, это не сложно. Я уже считал и отвечал на этот вопрос. Но это не более однушки по нынешним ценам. Или половина однушки по ценам 2009-2013
если не ошибаюсь вы несколько лет прожили в гостинке
и речь шла от 2004года
еще раз повторю, кто купил до 2006 года уже давно в плюсах
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 10822
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 461 раз.
- Подякували: 1005 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 15 сер, 2019 12:12
Прохожий написав:
еще раз повторю, кто купил до 2006 года уже давно в плюсах
Я еще раз напомню. что в 2006 у меня денег было разве что на треть подержанной машины
А Вы мне напомните цену квадратного метра в 2004 и 2005 году. 900 и 1800. Верно?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 9479
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 170 раз.
- Подякували: 822 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|15633
|2506425
|
|
|455
|182615
|
|
|31672
|81084
|
|