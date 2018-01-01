ну так они ж не по 500
Список прекрасен? или как обычно, "ужас-ужас"?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 сер, 2019 12:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ну так они ж не по 500
Список прекрасен? или как обычно, "ужас-ужас"?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 15 сер, 2019 12:27
Додано: Чет 15 сер, 2019 12:46
по 500, 120 метров, КГС, сдано.
Надо брать?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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