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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1475147614771478

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 208
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
25
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 12:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:почему еще не купили квартиру из этого прекрасного списка?

ну так они ж не по 500
Список прекрасен? или как обычно, "ужас-ужас"?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9479
З нами з: 10.06.11
Подякував: 170 раз.
Подякували: 822 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 12:27

  Serg-ik написав:
  Прохожий написав:кто купил до 2006го уже давно отбил

что отбил? речь шла о покупке для себя

Я купил в мае 2006го. В 2011м продал на 35куе дороже чем купил. Сегодня цена той квартиры +/- на том же уровне остается (что, меня, конечно, очень удивляет если честно).
airmax78
 
Повідомлень: 31087
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Попередження: 1
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 12:46

по 500, 120 метров, КГС, сдано.
Надо брать?
https://podolconcord.est.ua/16792750/
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9479
З нами з: 10.06.11
Подякував: 170 раз.
Подякували: 822 раз.
 
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  #<1 ... 1475147614771478
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