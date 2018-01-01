Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 надо понимать до какого метро? Его там нет. И школа там одна на всех, нерезиновая и далеко. Глухие края. Кстати, рядом Новомостицкий от Укрбуда отдают подешёвке. 680 за метр. Тоже надо брать? https://profirealt.est.ua/16937920/
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
“Киевводоканал” заявил о возросшей почти до миллиарда гривен задолженности абонентов
“Киевводоканал” заявил о возросшей почти до миллиарда гривен задолженности абонентов По состоянию на конец июля 2019 года задолженность жителей многоэтажных домов Киева по оплате за услуги, предоставляемые КП “Киевводоканал”, составили 626 млн гривен. А абоненты – юридические лица задолжали 336 млн гривен. Общая сумма задолженности приближается к миллиарду гривен.
В пресс-службе отмечают, что предупреждения о наличии долга предоставлены 8,2 тыс. абонентам многоэтажек и 3,5 тыс. абонентам-юрлицам. При этом заключено договоров на предоставление услуг с жителями 2,9 тыс. квартир и 309 – юрлицами. Также продолжается работа по заключению договоров реструктуризации долгов на общую сумму около 730 тыс. гривен.
В пресс-службе отмечают, что в течение июля работниками предприятия было опломбировано 11,6 тыс. приборов, а обследовано – 2,6 тыс. объектов, 95 объектов отключили от сетей водоснабжения/водоотведения.
Напомним, что в июле 2019 года сотрудники КП “Киевводоканал” установили 2 тыс. антимагнитных пломб, которые помогают выявить возможное "списание" его показателей в мошеннических целях. До конца текущего года планируется довести показатель установки таких пломб до 5 тыс. штук в месяц.
В последний раз тарифы на услуги ЧАО “АК “Киевводоканал” менялись 1 февраля 2019 года. Тогда НКРЭКУ повысила тарифы на услуги по водоснабжению и водоотведению для потребителей ЧАО “АК “Киевводоканал” на 11,4%.
Ранее KV сообщала, что руководство ЧАО “АК “Киевводоканал” намерено осуществить повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение с 2020 года. В частности, тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводению для потребителей Киева планируется увеличить с нынешних 20,376 гривны за 1 куб. м до 25,13 гривны за 1 куб. м (увеличение на 19%). В то же время тариф на услуги по централизованному снабжению холодной воды, водоотведению (с использованием внутридомовых систем) планируется увеличить с нынешних 21,756 гривны до 27,49 гривны (увеличение на 21%). Замечания и предложения от физических, юридических лиц по новым тарифам принимаются в течение 10 календарных дней.
Serg-ik написав:airmax78 надо понимать до какого метро? Его там нет. И школа там одна на всех, нерезиновая и далеко. Глухие края. Кстати, рядом Новомостицкий от Укрбуда отдают подешёвке. 680 за метр. Тоже надо брать? https://profirealt.est.ua/16937920/
Укрбуд - на сдачу. КГС - для себя. Это неплохая идея. "План охоплення КРЖН"(ф).