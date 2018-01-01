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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1475147614771478

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 208
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
25
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 12:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:почему еще не купили квартиру из этого прекрасного списка?

ну так они ж не по 500
Список прекрасен? или как обычно, "ужас-ужас"?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 12:27

  Serg-ik написав:
  Прохожий написав:кто купил до 2006го уже давно отбил

что отбил? речь шла о покупке для себя

Я купил в мае 2006го. В 2011м продал на 35куе дороже чем купил. Сегодня цена той квартиры +/- на том же уровне остается (что, меня, конечно, очень удивляет если честно).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 12:46

по 500, 120 метров, КГС, сдано.
Надо брать?
https://podolconcord.est.ua/16792750/
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 13:38

  Serg-ik написав:по 500, 120 метров, КГС, сдано.
Надо брать?
https://podolconcord.est.ua/16792750/


Может стрем какой?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 14:02

  Serg-ik написав:по 500, 120 метров, КГС, сдано.
Надо брать?
https://podolconcord.est.ua/16792750/

Ну это же оно, Серж. 120 метров па 500. Новострой. В 2х шагах от метро и 5 минутах езды от центра. Что еще надо?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 14:05

airmax78 надо понимать до какого метро? Его там нет. И школа там одна на всех, нерезиновая и далеко. Глухие края.
Кстати, рядом Новомостицкий от Укрбуда отдают подешёвке. 680 за метр. Тоже надо брать?
https://profirealt.est.ua/16937920/
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 14:09

“Киевводоканал” заявил о возросшей почти до миллиарда гривен задолженности абонентов

“Киевводоканал” заявил о возросшей почти до миллиарда гривен задолженности абонентов
По состоянию на конец июля 2019 года задолженность жителей многоэтажных домов Киева по оплате за услуги, предоставляемые КП “Киевводоканал”, составили 626 млн гривен. А абоненты – юридические лица задолжали 336 млн гривен. Общая сумма задолженности приближается к миллиарду гривен.

В пресс-службе отмечают, что предупреждения о наличии долга предоставлены 8,2 тыс. абонентам многоэтажек и 3,5 тыс. абонентам-юрлицам. При этом заключено договоров на предоставление услуг с жителями 2,9 тыс. квартир и 309 – юрлицами. Также продолжается работа по заключению договоров реструктуризации долгов на общую сумму около 730 тыс. гривен.

В пресс-службе отмечают, что в течение июля работниками предприятия было опломбировано 11,6 тыс. приборов, а обследовано – 2,6 тыс. объектов, 95 объектов отключили от сетей водоснабжения/водоотведения.


Напомним, что в июле 2019 года сотрудники КП “Киевводоканал” установили 2 тыс. антимагнитных пломб, которые помогают выявить возможное "списание" его показателей в мошеннических целях. До конца текущего года планируется довести показатель установки таких пломб до 5 тыс. штук в месяц. :lol: :lol:


В последний раз тарифы на услуги ЧАО “АК “Киевводоканал” менялись 1 февраля 2019 года. Тогда НКРЭКУ повысила тарифы на услуги по водоснабжению и водоотведению для потребителей ЧАО “АК “Киевводоканал” на 11,4%.

Ранее KV сообщала, что руководство ЧАО “АК “Киевводоканал” намерено осуществить повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение с 2020 года. В частности, тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводению для потребителей Киева планируется увеличить с нынешних 20,376 гривны за 1 куб. м до 25,13 гривны за 1 куб. м (увеличение на 19%). В то же время тариф на услуги по централизованному снабжению холодной воды, водоотведению (с использованием внутридомовых систем) планируется увеличить с нынешних 21,756 гривны до 27,49 гривны (увеличение на 21%). Замечания и предложения от физических, юридических лиц по новым тарифам принимаются в течение 10 календарных дней.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 14:10

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:по 500, 120 метров, КГС, сдано.
Надо брать?
https://podolconcord.est.ua/16792750/

Ну это же оно, Серж. 120 метров па 500. Новострой. В 2х шагах от метро и 5 минутах езды от центра. Что еще надо?

Даже когда будет метро, до него идти 1.6 км. Не так чтоб рядом...

UPD: (сорри, не обратил внимание на автора поста)
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 14:21

  Serg-ik написав:airmax78 надо понимать до какого метро? Его там нет. И школа там одна на всех, нерезиновая и далеко. Глухие края.
Кстати, рядом Новомостицкий от Укрбуда отдают подешёвке. 680 за метр. Тоже надо брать?
https://profirealt.est.ua/16937920/

Укрбуд - на сдачу. КГС - для себя. Это неплохая идея. "План охоплення КРЖН"(ф).
airmax78
 
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