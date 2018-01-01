“Киевводоканал” заявил о возросшей почти до миллиарда гривен задолженности абонентов“Киевводоканал” заявил о возросшей почти до миллиарда гривен задолженности абонентовПо состоянию на конец июля 2019 года задолженность жителей многоэтажных домов Киева по оплате за услуги, предоставляемые КП “Киевводоканал”, составили 626 млн гривен. А абоненты – юридические лица задолжали 336 млн гривен. Общая сумма задолженности приближается к миллиарду гривен.В пресс-службе отмечают, что предупреждения о наличии долга предоставлены 8,2 тыс. абонентам многоэтажек и 3,5 тыс. абонентам-юрлицам. При этом заключено договоров на предоставление услуг с жителями 2,9 тыс. квартир и 309 – юрлицами. Также продолжается работа по заключению договоров реструктуризации долгов на общую сумму около 730 тыс. гривен.В пресс-службе отмечают, что в течение июля работниками предприятия было опломбировано 11,6 тыс. приборов, а обследовано – 2,6 тыс. объектов, 95 объектов отключили от сетей водоснабжения/водоотведения.В последний раз тарифы на услуги ЧАО “АК “Киевводоканал” менялись 1 февраля 2019 года. Тогда НКРЭКУ повысила тарифы на услуги по водоснабжению и водоотведению для потребителей ЧАО “АК “Киевводоканал” на 11,4%.Ранее KV сообщала, что руководство ЧАО “АК “Киевводоканал” намерено осуществить повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение с 2020 года. В частности, тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводению для потребителей Киева планируется увеличить с нынешних 20,376 гривны за 1 куб. м до 25,13 гривны за 1 куб. м (увеличение на 19%). В то же время тариф на услуги по централизованному снабжению холодной воды, водоотведению (с использованием внутридомовых систем) планируется увеличить с нынешних 21,756 гривны до 27,49 гривны (увеличение на 21%). Замечания и предложения от физических, юридических лиц по новым тарифам принимаются в течение 10 календарных дней.