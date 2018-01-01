Что это за Y?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 сер, 2019 14:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Чья больная фантазия рождает такие проекты?
Что это за Y?
Додано: Чет 15 сер, 2019 15:04
вчера умерла морская свинка, похороним там на кладбище домашних животных, памятник закажем в коростене
Додано: Чет 15 сер, 2019 15:06
Еще и 17 квартир на этаже. Кто больше?
Додано: Чет 15 сер, 2019 15:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
давно уже есть больше.
Форма похожа на половинку человечка: туловище и ноги. Видно еще пенис и яйки. Ждем голову и руки во второй очереди
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 15 сер, 2019 15:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я так понимаю это про Укрбуд? И строителей хороших по вменяемой цене "подгоните"?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 15 сер, 2019 15:46
Эксперты тоже склоняются ко мнению, что заплатить налог надо будет со всего имущества.
https://news.finance.ua/ru/news/-/45457 ... ukraintsam
Додано: Чет 15 сер, 2019 15:48
эта реальная 3,14.да и днище
17 квартир на этаже, 25 этажей, 4 лифла
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 15 сер, 2019 15:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Заплатиш за все що не зможеш пояснити.
Норм. А родич, який у тебе держслужбовець, ще й посидить.
Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
Всім процвітання!
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