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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1477147814791480>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 208
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
25
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 14:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Чья больная фантазия рождает такие проекты? http://tradicia.kiev.ua/ru/kvartiry/866/1340/
Что это за Y?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 15:04

  Faceless написав:
hxbbgaf написав:
  airmax78 написав:https://nashkiev.ua/novosti/zhiteley-stolitsy-prosyat-oubrat-kladbische-domashnih-zhivotnyh-na-rousanovke.html?fbclid=IwAR0XRqbJoXOyfUBozchGDrMblGhXJEMTcGBSVRxiZJWv0_r6bHrg9EXTPx8
Капец. Я думал что это городская легенда.

А что вас так удивляет? Не любите животных?
Живых да, а кладбище то зачем

вчера умерла морская свинка, похороним там на кладбище домашних животных, памятник закажем в коростене
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 15:06

  airmax78 написав:Чья больная фантазия рождает такие проекты? http://tradicia.kiev.ua/ru/kvartiry/866/1340/
Что это за Y?


Еще и 17 квартир на этаже. Кто больше?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 15:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  change_pm написав:17 квартир на этаже. Кто больше?

давно уже есть больше.
Форма похожа на половинку человечка: туловище и ноги. Видно еще пенис и яйки. Ждем голову и руки во второй очереди
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 15:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Нормальна хата. Нада брать.

Я так понимаю это про Укрбуд? И строителей хороших по вменяемой цене "подгоните"?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 15:46

Эксперты тоже склоняются ко мнению, что заплатить налог надо будет со всего имущества.
https://www.obozrevatel.com/economics/n ... -zhdat.htm
https://news.finance.ua/ru/news/-/45457 ... ukraintsam
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 15:48

  airmax78 написав:Чья больная фантазия рождает такие проекты? http://tradicia.kiev.ua/ru/kvartiry/866/1340/
Что это за Y? Или это символическая вагина?

эта реальная 3,14.да и днище :shock:
17 квартир на этаже, 25 этажей, 4 лифла
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 15:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hxbbgaf написав:Эксперты тоже склоняются ко мнению, что заплатить налог надо будет со всего имущества.
https://www.obozrevatel.com/economics/n ... -zhdat.htm
https://news.finance.ua/ru/news/-/45457 ... ukraintsam
Заплатиш за все що не зможеш пояснити.
Норм. А родич, який у тебе держслужбовець, ще й посидить.

:-)


Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 16:00

  hxbbgaf написав:Эксперты тоже склоняются ко мнению, что заплатить налог надо будет со всего имущества.
https://www.obozrevatel.com/economics/n ... -zhdat.htm
https://news.finance.ua/ru/news/-/45457 ... ukraintsam

Вот только в статьях, обоих, написано с точностью до наоборот :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 16:02

  hxbbgaf написав:Эксперты тоже склоняются ко мнению, что заплатить налог надо будет со всего имущества.
https://www.obozrevatel.com/economics/n ... -zhdat.htm
https://news.finance.ua/ru/news/-/45457 ... ukraintsam

нэдвыга ракэтой в космас
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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