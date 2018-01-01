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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1477147814791480

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 208
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
25
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 16:35

  Faceless написав:
  hxbbgaf написав:Эксперты тоже склоняются ко мнению, что заплатить налог надо будет со всего имущества.
https://www.obozrevatel.com/economics/n ... -zhdat.htm
https://news.finance.ua/ru/news/-/45457 ... ukraintsam

Вот только в статьях, обоих, написано с точностью до наоборот :mrgreen:

Как раз написано, что это в таком виде и планируется - все и со всего, а то, что это противоречит Конституции, вряд ли кого-то будет волновать. Живем же уже с полностью платной медициной, без право на получение жилья от государства, а недавно еще и вопреки всем законам, работающим пенсионерам более чем на год урезали пенсии на 15%. Вы забыли, в какой стране живем.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 16:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Вот только в статьях, обоих, написано с точностью до наоборот


Читаем:
Кого не коснется нововведение:
пенсионеров, единственным источником дохода которых – пенсия.

Все знают, что Шуфрич когда то записал ой как много на свою маму-пенсионерку, миллионы денег и кучу собственности. Например, сейчас у такой бабушки десятки-сотни миллионов в виде корпоративных прав или денег на счёте, но доход-только пенсия. И её эта легализация не коснётся?
Как объясняться с теми, кто продал свою прелесть за баксы в 2008, а купил две новых в 2010?
Что делать гастарбайтерам, 10+ лет работающих в Европе и которые не смогут доказать происхождение своих построенных домов?

В этой стране не ввели нормальный налог на дорогую недвижку, а собираются легализировать всё и сразу...
Такой подход выгоден только чиновникам, которые воровали годами и смогут украсть еще 5 процентов
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 16:39

hxbbgaf
как же так?
"злочынной влады" уже нет, всем рулит твоя любимая Зекоманда, а .опа все шире и больше... :shock:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 16:45

  hxbbgaf написав:
  Faceless написав:
  hxbbgaf написав:Эксперты тоже склоняются ко мнению, что заплатить налог надо будет со всего имущества.
https://www.obozrevatel.com/economics/n ... -zhdat.htm
https://news.finance.ua/ru/news/-/45457 ... ukraintsam

Вот только в статьях, обоих, написано с точностью до наоборот :mrgreen:

Как раз написано, что это в таком виде и планируется - все и со всего, а то, что это противоречит Конституции, вряд ли кого-то будет волновать. Живем же уже с полностью платной медициной, без право на получение жилья от государства, а недавно еще и вопреки всем законам, работающим пенсионерам более чем на год урезали пенсии на 15%. Вы забыли, в какой стране живем.

Это про вас написали "Смотрю в книгу вижу..." :mrgreen:
Вы декларируете имущество.
Указываете источники.
И только то, что не может быть объяснено источниками, может (это важно - может, но факт) подлежать налогообложению в раках амнистии - так как исковая давность и прочее.
Работали официально, платили налоги - проблеме возникнуть не на чем.
Имели неофициальные доходы - тогда уж будьте добры.
Но все ваши истерические вопли о том, что прям "со всех от 5% за все имущество" - просто бред.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 16:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Как объясняться с теми, кто продал свою прелесть за баксы в 2008, а купил две новых в 2010?

Договора купли-продажи, документы о валютообмене.
  Serg-ik написав:Что делать гастарбайтерам, 10+ лет работающих в Европе и которые не смогут доказать происхождение своих построенных домов?

Надеяться на сроки исковой давности разве что.
  Serg-ik написав:В этой стране не ввели нормальный налог на дорогую недвижку, а собираются легализировать всё и сразу...
Такой подход выгоден только чиновникам, которые воровали годами и смогут украсть еще 5 процентов

И, при чем тут налог на дорогую недвижку? Ну да ладно. Такой подход - нулевая декларация и налоговая амнистия - практически безальтернативный шанс наконец перейти к всеобщему декларированию и борьбе с уклонением от уплаты налогов.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 16:54

  Serg-ik написав:Читаем:
Кого не коснется нововведение:
пенсионеров, единственным источником дохода которых – пенсия.

Все знают, что Шуфрич когда то записал ой как много на свою маму-пенсионерку, миллионы денег и кучу собственности. Например, сейчас у такой бабушки десятки-сотни миллионов в виде корпоративных прав или денег на счёте, но доход-только пенсия. И её эта легализация не коснётся?
Как объясняться с теми, кто продал свою прелесть за баксы в 2008, а купил две новых в 2010?
Что делать гастарбайтерам, 10+ лет работающих в Европе и которые не смогут доказать происхождение своих построенных домов?

В этой стране не ввели нормальный налог на дорогую недвижку, а собираются легализировать всё и сразу...
Такой подход выгоден только чиновникам, которые воровали годами и смогут украсть еще 5 процентов


Что 2008, что 2010 года уже не актуальны, срок исковой давности задним числом поменять не выйдет. Гастеры в конечном счете в выигрыше, вместо НДФЛ + военный сбор заплатят только 5% за последние 3 года, нормально. Хотя, на практике, не заплатят ничего, я думаю. А Шуфрич не дурак, да :)
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 16:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hxbbgaf написав:
  Faceless написав:
  hxbbgaf написав:Эксперты тоже склоняются ко мнению, что заплатить налог надо будет со всего имущества.
https://www.obozrevatel.com/economics/n ... -zhdat.htm
https://news.finance.ua/ru/news/-/45457 ... ukraintsam

Вот только в статьях, обоих, написано с точностью до наоборот :mrgreen:

Как раз написано, что это в таком виде и планируется - все и со всего, а то, что это противоречит Конституции, вряд ли кого-то будет волновать. Живем же уже с полностью платной медициной, без право на получение жилья от государства, а недавно еще и вопреки всем законам, работающим пенсионерам более чем на год урезали пенсии на 15%. Вы забыли, в какой стране живем.


Обе процитированные статьи жирно начинаются словами －
За незадекларированное имущество предложать заплатить 5 процентов.

Все квартиры, которые зарегистрированы в реестре, уже физически и громко задекларированы с указанием ФИО собственника, его идентификационного кода и адреса.
freeze
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