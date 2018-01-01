Додано: Чет 15 сер, 2019 16:36

Faceless написав: Вот только в статьях, обоих, написано с точностью до наоборот Вот только в статьях, обоих, написано с точностью до наоборот

Читаем:Кого не коснется нововведение:пенсионеров, единственным источником дохода которых – пенсия.Все знают, что Шуфрич когда то записал ой как много на свою маму-пенсионерку, миллионы денег и кучу собственности. Например, сейчас у такой бабушки десятки-сотни миллионов в виде корпоративных прав или денег на счёте, но доход-только пенсия. И её эта легализация не коснётся?Как объясняться с теми, кто продал свою прелесть за баксы в 2008, а купил две новых в 2010?Что делать гастарбайтерам, 10+ лет работающих в Европе и которые не смогут доказать происхождение своих построенных домов?В этой стране не ввели нормальный налог на дорогую недвижку, а собираются легализировать всё и сразу...Такой подход выгоден только чиновникам, которые воровали годами и смогут украсть еще 5 процентов