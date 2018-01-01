|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Чет 15 сер, 2019 16:35
Faceless написав:
Вот только в статьях, обоих, написано с точностью до наоборот
Как раз написано, что это в таком виде и планируется - все и со всего, а то, что это противоречит Конституции, вряд ли кого-то будет волновать. Живем же уже с полностью платной медициной, без право на получение жилья от государства, а недавно еще и вопреки всем законам, работающим пенсионерам более чем на год урезали пенсии на 15%. Вы забыли, в какой стране живем.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 20735
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1267 раз.
- Подякували: 2045 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 сер, 2019 16:36
Faceless написав:
Вот только в статьях, обоих, написано с точностью до наоборот
Читаем:
Кого не коснется нововведение:
пенсионеров, единственным источником дохода которых – пенсия.
Все знают, что Шуфрич когда то записал ой как много на свою маму-пенсионерку, миллионы денег и кучу собственности. Например, сейчас у такой бабушки десятки-сотни миллионов в виде корпоративных прав или денег на счёте, но доход-только пенсия. И её эта легализация не коснётся?
Как объясняться с теми, кто продал свою прелесть за баксы в 2008, а купил две новых в 2010?
Что делать гастарбайтерам, 10+ лет работающих в Европе и которые не смогут доказать происхождение своих построенных домов?
В этой стране не ввели нормальный налог на дорогую недвижку, а собираются легализировать всё и сразу...
Такой подход выгоден только чиновникам, которые воровали годами и смогут украсть еще 5 процентов
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 9483
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 170 раз.
- Подякували: 822 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 сер, 2019 16:39
hxbbgaf
как же так?
"злочынной влады" уже нет, всем рулит твоя любимая Зекоманда, а .опа все шире и больше...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 10824
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 461 раз.
- Подякували: 1005 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 15 сер, 2019 16:45
hxbbgaf написав: Faceless написав:
Вот только в статьях, обоих, написано с точностью до наоборот
Как раз написано, что это в таком виде и планируется - все и со всего, а то, что это противоречит Конституции, вряд ли кого-то будет волновать. Живем же уже с полностью платной медициной, без право на получение жилья от государства, а недавно еще и вопреки всем законам, работающим пенсионерам более чем на год урезали пенсии на 15%. Вы забыли, в какой стране живем.
Это про вас написали "Смотрю в книгу вижу..."
Вы декларируете имущество.
Указываете источники.
И только то, что не может быть объяснено источниками, может (это важно - может, но факт) подлежать налогообложению в раках амнистии - так как исковая давность и прочее.
Работали официально, платили налоги - проблеме возникнуть не на чем.
Имели неофициальные доходы - тогда уж будьте добры.
Но все ваши истерические вопли о том, что прям "со всех от 5% за все имущество" - просто бред.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 25317
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1124 раз.
- Подякували: 5957 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Чет 15 сер, 2019 16:49
Serg-ik написав:
Как объясняться с теми, кто продал свою прелесть за баксы в 2008, а купил две новых в 2010?
Договора купли-продажи, документы о валютообмене.
Serg-ik написав:
Что делать гастарбайтерам, 10+ лет работающих в Европе и которые не смогут доказать происхождение своих построенных домов?
Надеяться на сроки исковой давности разве что.
Serg-ik написав:
В этой стране не ввели нормальный налог на дорогую недвижку, а собираются легализировать всё и сразу...
Такой подход выгоден только чиновникам, которые воровали годами и смогут украсть еще 5 процентов
И, при чем тут налог на дорогую недвижку? Ну да ладно. Такой подход - нулевая декларация и налоговая амнистия - практически безальтернативный шанс наконец перейти к всеобщему декларированию и борьбе с уклонением от уплаты налогов.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 25317
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1124 раз.
- Подякували: 5957 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Чет 15 сер, 2019 16:54
Serg-ik написав:
Читаем:
Кого не коснется нововведение:
пенсионеров, единственным источником дохода которых – пенсия.
Все знают, что Шуфрич когда то записал ой как много на свою маму-пенсионерку, миллионы денег и кучу собственности. Например, сейчас у такой бабушки десятки-сотни миллионов в виде корпоративных прав или денег на счёте, но доход-только пенсия. И её эта легализация не коснётся?
Как объясняться с теми, кто продал свою прелесть за баксы в 2008, а купил две новых в 2010?
Что делать гастарбайтерам, 10+ лет работающих в Европе и которые не смогут доказать происхождение своих построенных домов?
В этой стране не ввели нормальный налог на дорогую недвижку, а собираются легализировать всё и сразу...
Такой подход выгоден только чиновникам, которые воровали годами и смогут украсть еще 5 процентов
Что 2008, что 2010 года уже не актуальны, срок исковой давности задним числом поменять не выйдет. Гастеры в конечном счете в выигрыше, вместо НДФЛ + военный сбор заплатят только 5% за последние 3 года, нормально. Хотя, на практике, не заплатят ничего, я думаю. А Шуфрич не дурак, да
-
Mazay256
-
-
- Повідомлень: 430
- З нами з: 15.06.16
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 83 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 сер, 2019 16:55
hxbbgaf написав: Faceless написав:
Вот только в статьях, обоих, написано с точностью до наоборот
Как раз написано, что это в таком виде и планируется - все и со всего, а то, что это противоречит Конституции, вряд ли кого-то будет волновать. Живем же уже с полностью платной медициной, без право на получение жилья от государства, а недавно еще и вопреки всем законам, работающим пенсионерам более чем на год урезали пенсии на 15%. Вы забыли, в какой стране живем.
Обе процитированные статьи жирно начинаются словами －
За незадекларированное имущество предложать заплатить 5 процентов.
Все квартиры, которые зарегистрированы в реестре, уже физически и громко задекларированы с указанием ФИО собственника, его идентификационного кода и адреса.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 12548
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3625 раз.
- Подякували: 5279 раз.
-
- Профіль
-
19
2
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|15634
|2506776
|
Чет 15 сер, 2019 14:07
dir
|
|455
|182623
|
|
|31672
|81175
|
|