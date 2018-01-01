Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вот только в статьях, обоих, написано с точностью до наоборот
Как раз написано, что это в таком виде и планируется - все и со всего, а то, что это противоречит Конституции, вряд ли кого-то будет волновать. Живем же уже с полностью платной медициной, без право на получение жилья от государства, а недавно еще и вопреки всем законам, работающим пенсионерам более чем на год урезали пенсии на 15%. Вы забыли, в какой стране живем.
Faceless написав:Вот только в статьях, обоих, написано с точностью до наоборот
Читаем: Кого не коснется нововведение: пенсионеров, единственным источником дохода которых – пенсия.
Все знают, что Шуфрич когда то записал ой как много на свою маму-пенсионерку, миллионы денег и кучу собственности. Например, сейчас у такой бабушки десятки-сотни миллионов в виде корпоративных прав или денег на счёте, но доход-только пенсия. И её эта легализация не коснётся? Как объясняться с теми, кто продал свою прелесть за баксы в 2008, а купил две новых в 2010? Что делать гастарбайтерам, 10+ лет работающих в Европе и которые не смогут доказать происхождение своих построенных домов?
В этой стране не ввели нормальный налог на дорогую недвижку, а собираются легализировать всё и сразу... Такой подход выгоден только чиновникам, которые воровали годами и смогут украсть еще 5 процентов
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Вот только в статьях, обоих, написано с точностью до наоборот
Как раз написано, что это в таком виде и планируется - все и со всего, а то, что это противоречит Конституции, вряд ли кого-то будет волновать. Живем же уже с полностью платной медициной, без право на получение жилья от государства, а недавно еще и вопреки всем законам, работающим пенсионерам более чем на год урезали пенсии на 15%. Вы забыли, в какой стране живем.
Это про вас написали "Смотрю в книгу вижу..." Вы декларируете имущество. Указываете источники. И только то, что не может быть объяснено источниками, может (это важно - может, но факт) подлежать налогообложению в раках амнистии - так как исковая давность и прочее. Работали официально, платили налоги - проблеме возникнуть не на чем. Имели неофициальные доходы - тогда уж будьте добры. Но все ваши истерические вопли о том, что прям "со всех от 5% за все имущество" - просто бред.
Serg-ik написав:Как объясняться с теми, кто продал свою прелесть за баксы в 2008, а купил две новых в 2010?
Договора купли-продажи, документы о валютообмене.
Serg-ik написав:Что делать гастарбайтерам, 10+ лет работающих в Европе и которые не смогут доказать происхождение своих построенных домов?
Надеяться на сроки исковой давности разве что.
Serg-ik написав:В этой стране не ввели нормальный налог на дорогую недвижку, а собираются легализировать всё и сразу... Такой подход выгоден только чиновникам, которые воровали годами и смогут украсть еще 5 процентов
И, при чем тут налог на дорогую недвижку? Ну да ладно. Такой подход - нулевая декларация и налоговая амнистия - практически безальтернативный шанс наконец перейти к всеобщему декларированию и борьбе с уклонением от уплаты налогов.
Serg-ik написав:Читаем: Кого не коснется нововведение: пенсионеров, единственным источником дохода которых – пенсия.
Все знают, что Шуфрич когда то записал ой как много на свою маму-пенсионерку, миллионы денег и кучу собственности. Например, сейчас у такой бабушки десятки-сотни миллионов в виде корпоративных прав или денег на счёте, но доход-только пенсия. И её эта легализация не коснётся? Как объясняться с теми, кто продал свою прелесть за баксы в 2008, а купил две новых в 2010? Что делать гастарбайтерам, 10+ лет работающих в Европе и которые не смогут доказать происхождение своих построенных домов?
В этой стране не ввели нормальный налог на дорогую недвижку, а собираются легализировать всё и сразу... Такой подход выгоден только чиновникам, которые воровали годами и смогут украсть еще 5 процентов
Что 2008, что 2010 года уже не актуальны, срок исковой давности задним числом поменять не выйдет. Гастеры в конечном счете в выигрыше, вместо НДФЛ + военный сбор заплатят только 5% за последние 3 года, нормально. Хотя, на практике, не заплатят ничего, я думаю. А Шуфрич не дурак, да
Вот только в статьях, обоих, написано с точностью до наоборот
Как раз написано, что это в таком виде и планируется - все и со всего, а то, что это противоречит Конституции, вряд ли кого-то будет волновать. Живем же уже с полностью платной медициной, без право на получение жилья от государства, а недавно еще и вопреки всем законам, работающим пенсионерам более чем на год урезали пенсии на 15%. Вы забыли, в какой стране живем.
Обе процитированные статьи жирно начинаются словами － За незадекларированное имущество предложать заплатить 5 процентов.
Все квартиры, которые зарегистрированы в реестре, уже физически и громко задекларированы с указанием ФИО собственника, его идентификационного кода и адреса.
change_pm написав:17 квартир на этаже. Кто больше?
давно уже есть больше. Форма похожа на половинку человечка: туловище и ноги. Видно еще пенис и яйки. Ждем голову и руки во второй очереди
Я написал на что это, на самом деле похоже. Почему-то отмодерировали. С каких это пор слово "вагина" стало оскорбительным, ругательным или ненормативным. Я же не написал ..... - использовал чисто научный термин. - Ты в Традиции живешь? - Да. - В каком корпусе? - ...