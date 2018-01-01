RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1478147914801481

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 208
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
25
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 17:47

  Faceless написав:Это про вас написали "Смотрю в книгу вижу..." :mrgreen:
Вы декларируете имущество.
Указываете источники.
И только то, что не может быть объяснено источниками, может (это важно - может, но факт) подлежать налогообложению в раках амнистии - так как исковая давность и прочее.
Работали официально, платили налоги - проблеме возникнуть не на чем.
Имели неофициальные доходы - тогда уж будьте добры.
Но все ваши истерические вопли о том, что прям "со всех от 5% за все имущество" - просто бред.

Ну, как минимум полстраны работали неофициально, многие работали заграницей, многие занимались торговлей в 90-х и 2000-х и это тоже было неофициально. Многие купили валюту по 5 и сдали по 26. К тому же, уже была идея, обкладывать налогами и штрафами, все имущество, купленное дороже чем годовой официаьный доход одного купившего, без учета членов семьи.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Чет 15 сер, 2019 17:50, всього редагувалось 1 раз.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20738
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1267 раз.
Подякували: 2045 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 17:49

  freeze написав:Обе процитированные статьи жирно начинаются словами －
За незадекларированное имущество предложать заплатить 5 процентов.

Все квартиры, которые зарегистрированы в реестре, уже физически и громко задекларированы с указанием ФИО собственника, его идентификационного кода и адреса.

Вы ходили в налоговую и декларировали все свое имущество? Пока что этого никто не требовал. Это и имеется ввиду.
Если у вас есть имущество, происхождение которого вы не можете объяснить уплаченными налогами, вы должны оценить это имущество и заплатить из него 5%. Это в случае, если вы добровольно задекларируете и добровольно заплатите",
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20738
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1267 раз.
Подякували: 2045 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 17:51

  airmax78 написав:
  Faceless написав:Договора купли-продажи, документы о валютообмене.

Не, ну это смешно. Кто же их хранит с тех пор кроме Унуноктия?

недавно клиент проходил фин.мон. для инвестиции за границу, предъявил валютообменную квитанцию за 2004 год, вместе с декларацией о доходах. банку понравилось.

а вы можете вообще ничего не хранить. дело ваше, гусарское...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14095
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1880 раз.
Подякували: 4044 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 18:07

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:
  Faceless написав:Договора купли-продажи, документы о валютообмене.

Не, ну это смешно. Кто же их хранит с тех пор кроме Унуноктия?

недавно клиент проходил фин.мон. для инвестиции за границу, предъявил валютообменную квитанцию за 2004 год, вместе с декларацией о доходах. банку понравилось.

Так это он и был.
airmax78
 
Повідомлень: 31093
З нами з: 25.10.12
Подякував: 808 раз.
Подякували: 3645 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 18:15

  airmax78 написав:
  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:Не, ну это смешно. Кто же их хранит с тех пор кроме Унуноктия?

недавно клиент проходил фин.мон. для инвестиции за границу, предъявил валютообменную квитанцию за 2004 год, вместе с декларацией о доходах. банку понравилось.

Так это он и был.

надеюсь чеки на покупку гипоалегенного корма для кошечки(хомячка) тоже были приложены? :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10825
З нами з: 05.06.13
Подякував: 461 раз.
Подякували: 1005 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 18:24

  airmax78 написав:
  Faceless написав:Договора купли-продажи, документы о валютообмене.

Не, ну это смешно. Кто же их хранит с тех пор кроме Унуноктия?

У меня с 2003 года все договора и квитанции. Так, на всякий случай
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25319
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1124 раз.
Подякували: 5957 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 18:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hxbbgaf написав:Многие купили валюту по 5 и сдали по 26.

И никакой проблемы нет
  hxbbgaf написав:К тому же, уже была идея, обкладывать налогами и штрафами, все имущество, купленное дороже чем годовой официаьный доход одного купившего, без учета членов семьи.

И опять какие-то глупые выдумки. Да включайте голову хоть иногда
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25319
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1124 раз.
Подякували: 5957 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 18:34

  Faceless написав:У меня с 2003 года все договора и квитанции. Так, на всякий случай

Более 5 лет даже в США не требуется хранить. Странный подход.
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3313
З нами з: 22.05.16
Подякував: 66 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 18:37

  Понаехал написав:
  Faceless написав:У меня с 2003 года все договора и квитанции. Так, на всякий случай

Более 5 лет даже в США не требуется хранить. Странный подход.

В США не перекладывают с больной головы НБУ на здоровую голову клиента банка ;) у нас принимают законы, а потом гос.проверяющие умывают руки как обычно, а все фин.структуры занимаются "дайте нам бумажку о том, что вы не верблюд" ;)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1870
З нами з: 04.03.15
Подякував: 52 раз.
Подякували: 303 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 18:37

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Чья больная фантазия рождает такие проекты? http://tradicia.kiev.ua/ru/kvartiry/866/1340/
Что это за Y? Или это символическая вагина?

эта реальная 3,14.да и днище :shock:
17 квартир на этаже, 25 этажей, 4 лифла



Ну а че, место выбрано идеально, прямо напротив ЖК Мордор :mrgreen:
В тесноте да не в обиде ))) :lol:


Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34660
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3372 раз.
Подякували: 7150 раз.
 
Профіль
28
5
2
  #<1 ... 1478147914801481
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zzzzzz і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1562, 1563, 1564
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
15634 2506870
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 сер, 2019 14:07
dir
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 182625
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 81205
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (74760)
15.08.2019 19:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.