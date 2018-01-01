Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Это про вас написали "Смотрю в книгу вижу..." Вы декларируете имущество. Указываете источники. И только то, что не может быть объяснено источниками, может (это важно - может, но факт) подлежать налогообложению в раках амнистии - так как исковая давность и прочее. Работали официально, платили налоги - проблеме возникнуть не на чем. Имели неофициальные доходы - тогда уж будьте добры. Но все ваши истерические вопли о том, что прям "со всех от 5% за все имущество" - просто бред.
Ну, как минимум полстраны работали неофициально, многие работали заграницей, многие занимались торговлей в 90-х и 2000-х и это тоже было неофициально. Многие купили валюту по 5 и сдали по 26. К тому же, уже была идея, обкладывать налогами и штрафами, все имущество, купленное дороже чем годовой официаьный доход одного купившего, без учета членов семьи.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Чет 15 сер, 2019 17:50, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:Обе процитированные статьи жирно начинаются словами － За незадекларированное имущество предложать заплатить 5 процентов.
Все квартиры, которые зарегистрированы в реестре, уже физически и громко задекларированы с указанием ФИО собственника, его идентификационного кода и адреса.
Вы ходили в налоговую и декларировали все свое имущество? Пока что этого никто не требовал. Это и имеется ввиду.
Если у вас есть имущество, происхождение которого вы не можете объяснить уплаченными налогами, вы должны оценить это имущество и заплатить из него 5%. Это в случае, если вы добровольно задекларируете и добровольно заплатите",
Faceless написав:У меня с 2003 года все договора и квитанции. Так, на всякий случай
Более 5 лет даже в США не требуется хранить. Странный подход.
В США не перекладывают с больной головы НБУ на здоровую голову клиента банка у нас принимают законы, а потом гос.проверяющие умывают руки как обычно, а все фин.структуры занимаются "дайте нам бумажку о том, что вы не верблюд"