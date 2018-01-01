Додано: Чет 15 сер, 2019 21:43

Faceless написав: Если по вашим декларациям у вас вполне может быть легальных 100куе, то эти 100куе уже белые, а если у вас активов на 200к, то с лишней сотки заплатите 5к и все, у вас белых 200к. После этого уже обычные декларации Если по вашим декларациям у вас вполне может быть легальных 100куе, то эти 100куе уже белые, а если у вас активов на 200к, то с лишней сотки заплатите 5к и все, у вас белых 200к. После этого уже обычные декларации

Не нагоняйте на них страху. Никто ничего платить с уже задекларированной в реестре недвижимости и с проверенными финмоном депозитами не будет.Уже были нулевые декларации десятков тысяч чиновников, никто никакого подоходного налога с задекларированных сум не платил.Тем более никто не будет проверять налоговые дела двух десятков миллионов людей за много лет назад, реальность их справок, дали ли им папа-мама в долг - это не облагается налогом, проел собственные запасы с 90-х и тд.Это настолько несерьезно обсуждать, вроде солидные люди.В налоговых нет людей, чтобы реально выдать реальные квитанции на уплату реального налога на недвижимость, я недавно зашел и ПОПРОСИЛ выписать мне налог на недвижимость, не скажу, что мне были рады, у них там запара.Любая попытка вынудить кого-то заплатить за хату купленную в нулевых или за авто, купленное пять лет назад, столкнется с судебными исками, всё будет парализовано на корню.