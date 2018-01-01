|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 сер, 2019 20:58
а вам не кажется что термин "нулевая декларация" подразумевает что всё что вы сейчас задекларируете есть полностью законным? т.е. если я задекларировал 100 000 долларов наличными а через месяц купил квартиру за 100 000 долларов, то это ОК, а вот на следующую квартиру мне уже нужно будет показать источник дохода)
поправьте если я не прав потому что не эксперт и не юрист)
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 20001
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 363 раз.
- Подякували: 504 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 сер, 2019 21:02
Faceless написав: airmax78 написав: Faceless написав:
Договора купли-продажи, документы о валютообмене
.
Не, ну это смешно. Кто же их хранит с тех пор кроме Унуноктия?
У меня с 2003 года все договора и квитанции. Так, на всякий случай
помните я год назад примерно писал что в налоговой получил форму ДФ1 с 1999 года доходы...
а сейчас фоп 3 группы, оказываю услуги юрлицам
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 20001
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 363 раз.
- Подякували: 504 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 сер, 2019 21:12
Yuri_T написав: airmax78 написав: Faceless написав:
Договора купли-продажи, документы о валютообмене
.
Не, ну это смешно. Кто же их хранит с тех пор кроме Унуноктия?
недавно клиент проходил фин.мон. для инвестиции за границу, предъявил валютообменную квитанцию за 2004 год, вместе с декларацией о доходах. банку понравилось.
а вы можете вообще ничего не хранить. дело ваше, гусарское...
Лайфхак. Сейчас активно собираем из мусорников обменников все квитанции. Через годик, активно продаем для отбеливание дохода
-
maza5
-
-
- Повідомлень: 182
- З нами з: 27.08.14
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 сер, 2019 21:23
Оранжевый-хит сезона написав:
а вам не кажется что термин "нулевая декларация" подразумевает что всё что вы сейчас задекларируете есть полностью законным? т.е. если я задекларировал 100 000 долларов наличными а через месяц купил квартиру за 100 000 долларов, то это ОК, а вот на следующую квартиру мне уже нужно будет показать источник дохода)
поправьте если я не прав потому что не эксперт и не юрист)
Примерно так, задекларировали 100 куе, заплатили налог. Купили недвигу, при последующих покупках, показывайте откуда деньги на банкет. Ну это в теории
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 2841
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 231 раз.
- Подякували: 753 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 15 сер, 2019 21:27
Yuri_T написав:
недавно клиент проходил фин.мон. для инвестиции за границу, предъявил валютообменную квитанцию за 2004 год, вместе с декларацией о доходах. банку понравилось.
а вы можете вообще ничего не хранить. дело ваше, гусарское...
Мне из проф.интереса, в той квитанции были все реквизиты клиента, ФИО, паспорт ? идентификационный код ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 2841
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 231 раз.
- Подякували: 753 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 15 сер, 2019 21:30
pesikot написав: Оранжевый-хит сезона написав:
а вам не кажется что термин "нулевая декларация" подразумевает что всё что вы сейчас задекларируете есть полностью законным? т.е. если я задекларировал 100 000 долларов наличными а через месяц купил квартиру за 100 000 долларов, то это ОК, а вот на следующую квартиру мне уже нужно будет показать источник дохода)
поправьте если я не прав потому что не эксперт и не юрист)
Примерно так, задекларировали 100 куе, заплатили налог. Купили недвигу, при последующих покупках, показывайте откуда деньги на банкет. Ну это в теории
тогда это не нулевая декларация, а 5% декларация....
если взять мою ДФ1 с 1999 года то по ней у меня очень даже может быть 100 000 долларов наличными, с учётом уплаченных налогов
а взять 5% со всей страны это прямой путь к досрочным выборам Президента
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 20001
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 363 раз.
- Подякували: 504 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 сер, 2019 21:34
Оранжевый-хит сезона написав: pesikot написав: Оранжевый-хит сезона написав:
а вам не кажется что термин "нулевая декларация" подразумевает что всё что вы сейчас задекларируете есть полностью законным? т.е. если я задекларировал 100 000 долларов наличными а через месяц купил квартиру за 100 000 долларов, то это ОК, а вот на следующую квартиру мне уже нужно будет показать источник дохода)
поправьте если я не прав потому что не эксперт и не юрист)
Примерно так, задекларировали 100 куе, заплатили налог. Купили недвигу, при последующих покупках, показывайте откуда деньги на банкет. Ну это в теории
тогда это не нулевая декларация, а 5% декларация....
если взять мою ДФ1 с 1999 года то по ней у меня очень даже может быть 100 000 долларов наличными, с учётом уплаченных налогов
а взять 5% со всей страны это прямой путь к досрочным выборам Президента
Нулевой она называется потому, что это как нулевая точка отсчёта
Если по вашим декларациям у вас вполне может быть легальных 100куе, то эти 100куе уже белые, а если у вас активов на 200к, то с лишней сотки заплатите 5к и все, у вас белых 200к. После этого уже обычные декларации
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 25320
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1124 раз.
- Подякували: 5957 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Чет 15 сер, 2019 21:39
Faceless написав:
Нулевой она называется потому, что это как нулевая точка отсчёта
Если по вашим декларациям у вас вполне может быть легальных 100куе, то эти 100куе уже белые, а если у вас активов на 200к, то с лишней сотки заплатите 5к и все, у вас белых 200к. После этого уже обычные декларации
А если человек не является налоговым резидентом, то могут ли предьявить если не задекларировал? =\ По идее вообще не имеют права всех трудящихся за бугром трогать. Не налоговый резидет и все.
-
Понаехал
-
-
- Повідомлень: 3315
- З нами з: 22.05.16
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 95 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 сер, 2019 21:43
Faceless написав:
Если по вашим декларациям у вас вполне может быть легальных 100куе, то эти 100куе уже белые, а если у вас активов на 200к, то с лишней сотки заплатите 5к и все, у вас белых 200к. После этого уже обычные декларации
Не нагоняйте на них страху. Никто ничего платить с уже задекларированной в реестре недвижимости и с проверенными финмоном депозитами не будет.
Уже были нулевые декларации десятков тысяч чиновников, никто никакого подоходного налога с задекларированных сум не платил.
Тем более никто не будет проверять налоговые дела двух десятков миллионов людей за много лет назад, реальность их справок, дали ли им папа-мама в долг - это не облагается налогом, проел собственные запасы с 90-х и тд.
Это настолько несерьезно обсуждать, вроде солидные люди.
В налоговых нет людей, чтобы реально выдать реальные квитанции на уплату реального налога на недвижимость, я недавно зашел и ПОПРОСИЛ выписать мне налог на недвижимость, не скажу, что мне были рады, у них там запара.
Любая попытка вынудить кого-то заплатить за хату купленную в нулевых или за авто, купленное пять лет назад, столкнется с судебными исками, всё будет парализовано на корню.
Востаннє редагувалось freeze
в Чет 15 сер, 2019 21:48, всього редагувалось 1 раз.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 12555
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3625 раз.
- Подякували: 5280 раз.
-
- Профіль
-
19
2
4
Додано: Чет 15 сер, 2019 21:46
Оранжевый-хит сезона написав:
тогда это не нулевая декларация, а 5% декларация....
если взять мою ДФ1 с 1999 года то по ней у меня очень даже может быть 100 000 долларов наличными, с учётом уплаченных налогов
а взять 5% со всей страны это прямой путь к досрочным выборам Президента
А зачем вам декларировать то, что и так законно.
"Нулевой вариант" подразумевает, если с 1999 года может быть 100 куе, а недвиги куплено на 200-300 куе, то налог на разницу в цене в кассу(бюджет). И вы законопослушный гражданин.
Но дальше, отслеживание доходов и расходов. Это в теории
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 2841
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 231 раз.
- Подякували: 753 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|15635
|2507074
|
|
|455
|182625
|
|
|31672
|81272
|
|