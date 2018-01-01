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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1480148114821483>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 208
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
25
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 20:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

а вам не кажется что термин "нулевая декларация" подразумевает что всё что вы сейчас задекларируете есть полностью законным? т.е. если я задекларировал 100 000 долларов наличными а через месяц купил квартиру за 100 000 долларов, то это ОК, а вот на следующую квартиру мне уже нужно будет показать источник дохода)
поправьте если я не прав потому что не эксперт и не юрист)
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 21:02

  Faceless написав:
  airmax78 написав:
  Faceless написав:Договора купли-продажи, документы о валютообмене.

Не, ну это смешно. Кто же их хранит с тех пор кроме Унуноктия?

У меня с 2003 года все договора и квитанции. Так, на всякий случай

помните я год назад примерно писал что в налоговой получил форму ДФ1 с 1999 года доходы...
а сейчас фоп 3 группы, оказываю услуги юрлицам
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 21:12

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:
  Faceless написав:Договора купли-продажи, документы о валютообмене.

Не, ну это смешно. Кто же их хранит с тех пор кроме Унуноктия?

недавно клиент проходил фин.мон. для инвестиции за границу, предъявил валютообменную квитанцию за 2004 год, вместе с декларацией о доходах. банку понравилось.

а вы можете вообще ничего не хранить. дело ваше, гусарское...

Лайфхак. Сейчас активно собираем из мусорников обменников все квитанции. Через годик, активно продаем для отбеливание дохода :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 21:23

  Оранжевый-хит сезона написав:а вам не кажется что термин "нулевая декларация" подразумевает что всё что вы сейчас задекларируете есть полностью законным? т.е. если я задекларировал 100 000 долларов наличными а через месяц купил квартиру за 100 000 долларов, то это ОК, а вот на следующую квартиру мне уже нужно будет показать источник дохода)
поправьте если я не прав потому что не эксперт и не юрист)

Примерно так, задекларировали 100 куе, заплатили налог. Купили недвигу, при последующих покупках, показывайте откуда деньги на банкет. Ну это в теории
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 21:27

  Yuri_T написав:недавно клиент проходил фин.мон. для инвестиции за границу, предъявил валютообменную квитанцию за 2004 год, вместе с декларацией о доходах. банку понравилось.

а вы можете вообще ничего не хранить. дело ваше, гусарское...

Мне из проф.интереса, в той квитанции были все реквизиты клиента, ФИО, паспорт ? идентификационный код ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 21:30

  pesikot написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:а вам не кажется что термин "нулевая декларация" подразумевает что всё что вы сейчас задекларируете есть полностью законным? т.е. если я задекларировал 100 000 долларов наличными а через месяц купил квартиру за 100 000 долларов, то это ОК, а вот на следующую квартиру мне уже нужно будет показать источник дохода)
поправьте если я не прав потому что не эксперт и не юрист)

Примерно так, задекларировали 100 куе, заплатили налог. Купили недвигу, при последующих покупках, показывайте откуда деньги на банкет. Ну это в теории

тогда это не нулевая декларация, а 5% декларация....
если взять мою ДФ1 с 1999 года то по ней у меня очень даже может быть 100 000 долларов наличными, с учётом уплаченных налогов
а взять 5% со всей страны это прямой путь к досрочным выборам Президента
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 21:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранжевый-хит сезона написав:
  pesikot написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:а вам не кажется что термин "нулевая декларация" подразумевает что всё что вы сейчас задекларируете есть полностью законным? т.е. если я задекларировал 100 000 долларов наличными а через месяц купил квартиру за 100 000 долларов, то это ОК, а вот на следующую квартиру мне уже нужно будет показать источник дохода)
поправьте если я не прав потому что не эксперт и не юрист)

Примерно так, задекларировали 100 куе, заплатили налог. Купили недвигу, при последующих покупках, показывайте откуда деньги на банкет. Ну это в теории

тогда это не нулевая декларация, а 5% декларация....
если взять мою ДФ1 с 1999 года то по ней у меня очень даже может быть 100 000 долларов наличными, с учётом уплаченных налогов
а взять 5% со всей страны это прямой путь к досрочным выборам Президента


Нулевой она называется потому, что это как нулевая точка отсчёта
Если по вашим декларациям у вас вполне может быть легальных 100куе, то эти 100куе уже белые, а если у вас активов на 200к, то с лишней сотки заплатите 5к и все, у вас белых 200к. После этого уже обычные декларации
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 21:39

  Faceless написав:Нулевой она называется потому, что это как нулевая точка отсчёта
Если по вашим декларациям у вас вполне может быть легальных 100куе, то эти 100куе уже белые, а если у вас активов на 200к, то с лишней сотки заплатите 5к и все, у вас белых 200к. После этого уже обычные декларации

А если человек не является налоговым резидентом, то могут ли предьявить если не задекларировал? =\ По идее вообще не имеют права всех трудящихся за бугром трогать. Не налоговый резидет и все. :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 21:43

  Faceless написав:Если по вашим декларациям у вас вполне может быть легальных 100куе, то эти 100куе уже белые, а если у вас активов на 200к, то с лишней сотки заплатите 5к и все, у вас белых 200к. После этого уже обычные декларации


Не нагоняйте на них страху. Никто ничего платить с уже задекларированной в реестре недвижимости и с проверенными финмоном депозитами не будет.
Уже были нулевые декларации десятков тысяч чиновников, никто никакого подоходного налога с задекларированных сум не платил.
Тем более никто не будет проверять налоговые дела двух десятков миллионов людей за много лет назад, реальность их справок, дали ли им папа-мама в долг - это не облагается налогом, проел собственные запасы с 90-х и тд.
Это настолько несерьезно обсуждать, вроде солидные люди.

В налоговых нет людей, чтобы реально выдать реальные квитанции на уплату реального налога на недвижимость, я недавно зашел и ПОПРОСИЛ выписать мне налог на недвижимость, не скажу, что мне были рады, у них там запара.
Любая попытка вынудить кого-то заплатить за хату купленную в нулевых или за авто, купленное пять лет назад, столкнется с судебными исками, всё будет парализовано на корню.
Востаннє редагувалось freeze в Чет 15 сер, 2019 21:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 21:46

  Оранжевый-хит сезона написав:тогда это не нулевая декларация, а 5% декларация....
если взять мою ДФ1 с 1999 года то по ней у меня очень даже может быть 100 000 долларов наличными, с учётом уплаченных налогов
а взять 5% со всей страны это прямой путь к досрочным выборам Президента

А зачем вам декларировать то, что и так законно.
"Нулевой вариант" подразумевает, если с 1999 года может быть 100 куе, а недвиги куплено на 200-300 куе, то налог на разницу в цене в кассу(бюджет). И вы законопослушный гражданин.
Но дальше, отслеживание доходов и расходов. Это в теории
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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