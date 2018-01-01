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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 15 сер, 2019 21:48
Faceless написав:
Оранжевый-хит сезона написав:тогда это не нулевая декларация, а 5% декларация....
если взять мою ДФ1 с 1999 года то по ней у меня очень даже может быть 100 000 долларов наличными, с учётом уплаченных налогов
а взять 5% со всей страны это прямой путь к досрочным выборам Президента
Нулевой она называется потому, что это как нулевая точка отсчёта
Если по вашим декларациям у вас вполне может быть легальных 100куе, то эти 100куе уже белые, а если у вас активов на 200к, то с лишней сотки заплатите 5к и все, у вас белых 200к. После этого уже обычные декларации
невыполнимо:
1) кто оценит стоимость моих активов, даже на сегодня? не говоря уже на момент приобретения?
2) как оценится то что в совместной долевой собственности?
3) отнимет то что было приобретено по приватизации квартир например
4) договора покупки у 99% по заниженой стоимости, а это документ который нужно оспорить в суде
5) как 30 000 сотрудников налоговой обработают 15 000 000 профайлов населения от 18 до 60 лет?
6) сколько лет в районных судах будет длится налоговые споры?
я склоняюсь именно к НУЛЕВОЙ декларации с отслеживанием в последуещем покупок выше определённой суммы, при этом декларировать наличные можно только лежащие на счетах в банках а не наличку.
кажется подобное при Януковиче планировали
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Чет 15 сер, 2019 21:49
freeze
Проходите мимо, вы давно живете в своей альтернативной реальности.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Чет 15 сер, 2019 21:50
freeze написав: Faceless написав:
Если по вашим декларациям у вас вполне может быть легальных 100куе, то эти 100куе уже белые, а если у вас активов на 200к, то с лишней сотки заплатите 5к и все, у вас белых 200к. После этого уже обычные декларации
Не нагоняйте на них страху. Никто ничего платить с уже задекларированной в реестре недвижимости и с проверенными финмоном депозитами не будет.
Уже были нулевые декларации десятков тысяч чиновников, никто никакого подоходного налога с задекларированных сум не платил.
Тем более никто не будет проверять налоговые дела двух десятков миллионов людей за много лет назад, реальность их справок, дали ли им папа-мама в долг - это не облагается налогом, проел собственные запасы с 90-х и тд.
Это настолько несерьезно обсуждать, вроде солидные люди.
В налоговых нет людей, чтобы реально выдать реальные квитанции на уплату реального налога на недвижимость, я недавно зашел и ПОПРОСИЛ выписать мне налог на недвижимость, не скажу, что мне были рады, у них там запара.
Любая попытка вынудить кого-то заплатить за хату купленную в нулевых или за авто, купленное пять лет назад, столкнется с судебными исками, всё будет парализовано на корню.
согласен
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Додано: Чет 15 сер, 2019 21:50
pesikot написав:freeze
Проходите мимо, вы давно живете в своей альтернативной реальности.
Тебе нищему точно ничего не грозит с нулевой декларацией)))
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freeze
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Додано: Чет 15 сер, 2019 21:53
Хочу взять для себя (семьи) квартиру, но рассматриваю как новострой так и вторичный рынок. В т.ч. хрущ/чешку/БПС.
Риелторы и здесь на форуме, на Львовской ветке, упорно отговаривают от вторичного рынка и направляют мысли к новому. Чем новострой так принципиально лучше?
Как в Киеве, тоже все склоняются к новому и если да, то почему?
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b3320413
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