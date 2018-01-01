RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 14811482148314841485 ... 1487>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 208
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
25
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 21:48

  Faceless написав:
Оранжевый-хит сезона написав:тогда это не нулевая декларация, а 5% декларация....
если взять мою ДФ1 с 1999 года то по ней у меня очень даже может быть 100 000 долларов наличными, с учётом уплаченных налогов
а взять 5% со всей страны это прямой путь к досрочным выборам Президента


Нулевой она называется потому, что это как нулевая точка отсчёта
Если по вашим декларациям у вас вполне может быть легальных 100куе, то эти 100куе уже белые, а если у вас активов на 200к, то с лишней сотки заплатите 5к и все, у вас белых 200к. После этого уже обычные декларации

невыполнимо:
1) кто оценит стоимость моих активов, даже на сегодня? не говоря уже на момент приобретения?
2) как оценится то что в совместной долевой собственности?
3) отнимет то что было приобретено по приватизации квартир например
4) договора покупки у 99% по заниженой стоимости, а это документ который нужно оспорить в суде
5) как 30 000 сотрудников налоговой обработают 15 000 000 профайлов населения от 18 до 60 лет?
6) сколько лет в районных судах будет длится налоговые споры?
я склоняюсь именно к НУЛЕВОЙ декларации с отслеживанием в последуещем покупок выше определённой суммы, при этом декларировать наличные можно только лежащие на счетах в банках а не наличку.
кажется подобное при Януковиче планировали
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20019
З нами з: 20.04.08
Подякував: 363 раз.
Подякували: 504 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 21:49

freeze
Проходите мимо, вы давно живете в своей альтернативной реальности.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2844
З нами з: 31.08.09
Подякував: 231 раз.
Подякували: 753 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 21:50

  freeze написав:
  Faceless написав:Если по вашим декларациям у вас вполне может быть легальных 100куе, то эти 100куе уже белые, а если у вас активов на 200к, то с лишней сотки заплатите 5к и все, у вас белых 200к. После этого уже обычные декларации


Не нагоняйте на них страху. Никто ничего платить с уже задекларированной в реестре недвижимости и с проверенными финмоном депозитами не будет.
Уже были нулевые декларации десятков тысяч чиновников, никто никакого подоходного налога с задекларированных сум не платил.
Тем более никто не будет проверять налоговые дела двух десятков миллионов людей за много лет назад, реальность их справок, дали ли им папа-мама в долг - это не облагается налогом, проел собственные запасы с 90-х и тд.
Это настолько несерьезно обсуждать, вроде солидные люди.

В налоговых нет людей, чтобы реально выдать реальные квитанции на уплату реального налога на недвижимость, я недавно зашел и ПОПРОСИЛ выписать мне налог на недвижимость, не скажу, что мне были рады, у них там запара.
Любая попытка вынудить кого-то заплатить за хату купленную в нулевых или за авто, купленное пять лет назад, столкнется с судебными исками, всё будет парализовано на корню.

согласен
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20019
З нами з: 20.04.08
Подякував: 363 раз.
Подякували: 504 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 21:50

  pesikot написав:freeze
Проходите мимо, вы давно живете в своей альтернативной реальности.


Тебе нищему точно ничего не грозит с нулевой декларацией)))
freeze
4
 
Повідомлень: 12559
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3625 раз.
Подякували: 5280 раз.
 
Профіль
19
2
4
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 21:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хочу взять для себя (семьи) квартиру, но рассматриваю как новострой так и вторичный рынок. В т.ч. хрущ/чешку/БПС.

Риелторы и здесь на форуме, на Львовской ветке, упорно отговаривают от вторичного рынка и направляют мысли к новому. Чем новострой так принципиально лучше?

Как в Киеве, тоже все склоняются к новому и если да, то почему?
b3320413
 
Повідомлень: 63
З нами з: 13.08.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 21:55

  Оранжевый-хит сезона написав:5) как 30 000 сотрудников налоговой обработают 15 000 000 профайлов населения от 18 до 60 лет?

Уня, давно изобретены компьютеры и базы данных. Они и будут обрабатывать. Сотрудники налоговой только будут видеть результаты.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2844
З нами з: 31.08.09
Подякував: 231 раз.
Подякували: 753 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 21:55

  b3320413 написав:Хочу взять для себя (семьи) квартиру, но рассматриваю как новострой так и вторичный рынок. В т.ч. хрущ/чешку/БПС.

Риелторы и здесь на форуме, на Львовской ветке, упорно отговаривают от вторичного рынка и направляют мысли к новому. Чем новострой так принципиально лучше?

Как в Киеве, тоже все склоняются к новому и если да, то почему?

1) соседи 2) энергоэфективность 3) цена если инвестировать 4) стоимость ремонта в новом ниже
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20019
З нами з: 20.04.08
Подякував: 363 раз.
Подякували: 504 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 21:57

  pesikot написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:5) как 30 000 сотрудников налоговой обработают 15 000 000 профайлов населения от 18 до 60 лет?

Уня, давно изобретены компьютеры и базы данных. Они и будут обрабатывать. Сотрудники налоговой только будут видеть результаты.

в компьютерах и базах данных (реестрах) нет стоимости оценочной моей квартиры, участка ОСГ, дачи в садовом товариществе, машин 2018 года
кто оценит и внесёт?
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20019
З нами з: 20.04.08
Подякував: 363 раз.
Подякували: 504 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 21:58

  pesikot написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:5) как 30 000 сотрудников налоговой обработают 15 000 000 профайлов населения от 18 до 60 лет?

Уня, давно изобретены компьютеры и базы данных. Они и будут обрабатывать. Сотрудники налоговой только будут видеть результаты.


Какие результаты будут видеть, что ты бредишь.
Каждый второй себе напишет от имени покойного папы, что он подарил пять миллионов гривен наличными перед смертью. Это не облагается налогом - родство первой степени.
freeze
4
 
Повідомлень: 12559
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3625 раз.
Подякували: 5280 раз.
 
Профіль
19
2
4
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 21:59

  freeze написав:Тебе нищему точно ничего не грозит с нулевой декларацией)))

А что тебя нулевая декларация так возбудила ? налоги не платишь в полном объёме ? :)
Боишься, что домик у моря отберут ? :)
Так оплати 9% и спи спокойно :-)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2844
З нами з: 31.08.09
Подякував: 231 раз.
Подякували: 753 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 14811482148314841485 ... 1487>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, Оранжевый-хит сезона, plugatyrev і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1562, 1563, 1564
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
15635 2507208
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 сер, 2019 21:00
Долярчик
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 182625
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 81307
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (74770)
16.08.2019 00:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.