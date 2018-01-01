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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 15 сер, 2019 22:01
b3320413 написав:
Хочу взять для себя (семьи) квартиру, но рассматриваю как новострой так и вторичный рынок. В т.ч. хрущ/чешку/БПС.
Риелторы и здесь на форуме, на Львовской ветке, упорно отговаривают от вторичного рынка и направляют мысли к новому. Чем новострой так принципиально лучше?
Как в Киеве, тоже все склоняются к новому и если да, то почему?
Хрущебы - это уже очень старый фонд. Там может быть что угодно - и трещины в стенах, и трубы все гнилые (а как самому менять стояк, когда остальным по-барабану, я даже не представляю), и крыша, и подвалы... Страна катится втартарары, поэтому большие сомнения, что город будет с этим всем как-то помогать. Так что можно влететь - вместо житья наблюдать стихийные бедствия в квартире и идти снимать. Старые гостинки начала 70-х тоже уже начинают дышать на ладан. А начиная с 80-х годов - это, ИМХО, практически, сравнимо с новостроем. Никакой принципиальной разницы нет.
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Додано: Чет 15 сер, 2019 22:02
pesikot написав: freeze написав:
Тебе нищему точно ничего не грозит с нулевой декларацией)))
А что тебя нулевая декларация так возбудила ? налоги не платишь в полном объёме ?
Боишься, что домик у моря отберут ?
Так оплати 9% и спи спокойно
У меня всё задекларировано )))
Бухгалтер должен знать, что есть такая ежегодная Декларация о доходах, которые сдавали раньше все ФОПЫ поголовно, там есть такой пункт - квартиры, дома, авто, земельные участки. Сейчас у единщиков такого нет, но все сданные декларации у меня подшиты.
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Додано: Чет 15 сер, 2019 22:04
freeze написав:
Какие результаты будут видеть, что ты бредишь.
Каждый второй себе напишет от имени покойного папы, что он подарил пять миллионов гривен наличными перед смертью. Это не облагается налогом - родство первой степени.
Не проканает это. Вы - не чинуша. А народ будут жучить так, что аж потроха будут лететь.
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Додано: Чет 15 сер, 2019 22:04
freeze написав:
Какие результаты будут видеть, что ты бредишь.
Каждый второй себе напишет от имени покойного папы, что он подарил пять миллионов гривен наличными перед смертью. Это не облагается налогом - родство первой степени.
Вот ты уже пишешь о том, как ты будешь уходить от оплаты налогов.
Ты против уплаты налогов ? Как так ?
Ведь пришел ЗЕ! к власти, твой кумир, плати налоги, будет всё по-чесному.
Не хочешь платить налоги ? так не трынди
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Чет 15 сер, 2019 22:13
pesikot написав:
Ведь пришел ЗЕ! к власти, твой кумир, плати налоги, будет всё по-чесному.
Не хочешь платить налоги ? так не трынди
Третья группа декларирует до пяти миллиона гривен дохода с уплатой единого налога. Вторая группа декларирует до полутора миллионов дохода, это при том, что учет расходов не ведется.
Востаннє редагувалось freeze
в Чет 15 сер, 2019 22:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 15 сер, 2019 22:18
Итак сравнивая Свитло парк и Медовый. в медовом есть 1к в продаже а в свитлопарк нету.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Чет 15 сер, 2019 22:23
Оранжевый-хит сезона написав: b3320413 написав:
Хочу взять для себя (семьи) квартиру, но рассматриваю как новострой так и вторичный рынок. В т.ч. хрущ/чешку/БПС.
Риелторы и здесь на форуме, на Львовской ветке, упорно отговаривают от вторичного рынка и направляют мысли к новому. Чем новострой так принципиально лучше?
Как в Киеве, тоже все склоняются к новому и если да, то почему?
1) соседи 2) энергоэфективность 3) цена если инвестировать 4) стоимость ремонта в новом ниже
вот к примеру...сталинки и кирпичные 9-ти этажки вокруг метро печерская и сопоставимые по цене новострои. что получится в сухом остатке? за редким исключением строения от 18ти этажей, проблемы с парковкой (не говоря уже о паркингах) и само собой с локацией и плотностью застройки. ремонт хоть и дороже но делается один раз(потом только косметика), энергоэффективность и долговечность сталинки и пенобетонного монолита сравнению не подлежит
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plugatyrev
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Додано: Чет 15 сер, 2019 22:30
plugatyrev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
1) соседи 2) энергоэфективность 3) цена если инвестировать 4) стоимость ремонта в новом ниже
вот к примеру...сталинки и кирпичные 9-ти этажки вокруг метро печерская и сопоставимые по цене новострои. что получится в сухом остатке? за редким исключением строения от 18ти этажей, проблемы с парковкой (не говоря уже о паркингах) и само собой с локацией. ремонт хоть и дороже но делается один раз(потом только косметика), энергоэффективность и долговечность сталинки и пенобетонного монолита сравнению не подлежит
давайте сравнивать сравнимые по цене вещи, товарищ писал про серийный старый фонд БПС и т.д. а не про кирпич возле метро печерская в Царском селе
кстати вокруг метро печерская сталинок и кирпичных 9 этажек не много
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Чет 15 сер, 2019 22:31
Оранжевый-хит сезона написав:
Итак сравнивая Свитло парк и Медовый. в медовом есть 1к в продаже а в свитлопарк нету.
да и [eq с ним
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plugatyrev
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Додано: Чет 15 сер, 2019 22:32
Оранжевый-хит сезона написав: plugatyrev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
1) соседи 2) энергоэфективность 3) цена если инвестировать 4) стоимость ремонта в новом ниже
вот к примеру...сталинки и кирпичные 9-ти этажки вокруг метро печерская и сопоставимые по цене новострои. что получится в сухом остатке? за редким исключением строения от 18ти этажей, проблемы с парковкой (не говоря уже о паркингах) и само собой с локацией. ремонт хоть и дороже но делается один раз(потом только косметика), энергоэффективность и долговечность сталинки и пенобетонного монолита сравнению не подлежит
давайте сравнивать сравнимые по цене вещи, товарищ писал про серийный старый фонд БПС и т.д. а не про кирпич возле метро печерская в Царском селе
кстати вокруг метро печерская сталинок и кирпичных 9 этажек не много
какой радиус берем. от кловской до дружбы идет?
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plugatyrev
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