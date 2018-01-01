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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 148214831484148514861487>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 208
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
25
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 22:01

  b3320413 написав:Хочу взять для себя (семьи) квартиру, но рассматриваю как новострой так и вторичный рынок. В т.ч. хрущ/чешку/БПС.

Риелторы и здесь на форуме, на Львовской ветке, упорно отговаривают от вторичного рынка и направляют мысли к новому. Чем новострой так принципиально лучше?

Как в Киеве, тоже все склоняются к новому и если да, то почему?

Хрущебы - это уже очень старый фонд. Там может быть что угодно - и трещины в стенах, и трубы все гнилые (а как самому менять стояк, когда остальным по-барабану, я даже не представляю), и крыша, и подвалы... Страна катится втартарары, поэтому большие сомнения, что город будет с этим всем как-то помогать. Так что можно влететь - вместо житья наблюдать стихийные бедствия в квартире и идти снимать. Старые гостинки начала 70-х тоже уже начинают дышать на ладан. А начиная с 80-х годов - это, ИМХО, практически, сравнимо с новостроем. Никакой принципиальной разницы нет.
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 22:02

  pesikot написав:
  freeze написав:Тебе нищему точно ничего не грозит с нулевой декларацией)))

А что тебя нулевая декларация так возбудила ? налоги не платишь в полном объёме ? :)
Боишься, что домик у моря отберут ? :)
Так оплати 9% и спи спокойно :-)


У меня всё задекларировано )))
Бухгалтер должен знать, что есть такая ежегодная Декларация о доходах, которые сдавали раньше все ФОПЫ поголовно, там есть такой пункт - квартиры, дома, авто, земельные участки. Сейчас у единщиков такого нет, но все сданные декларации у меня подшиты.
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 22:04

  freeze написав:Какие результаты будут видеть, что ты бредишь.
Каждый второй себе напишет от имени покойного папы, что он подарил пять миллионов гривен наличными перед смертью. Это не облагается налогом - родство первой степени.

Не проканает это. Вы - не чинуша. А народ будут жучить так, что аж потроха будут лететь.
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 22:04

  freeze написав:Какие результаты будут видеть, что ты бредишь.
Каждый второй себе напишет от имени покойного папы, что он подарил пять миллионов гривен наличными перед смертью. Это не облагается налогом - родство первой степени.

Вот ты уже пишешь о том, как ты будешь уходить от оплаты налогов.
Ты против уплаты налогов ? Как так ?
Ведь пришел ЗЕ! к власти, твой кумир, плати налоги, будет всё по-чесному.
Не хочешь платить налоги ? так не трынди :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 22:13

  pesikot написав:Ведь пришел ЗЕ! к власти, твой кумир, плати налоги, будет всё по-чесному.
Не хочешь платить налоги ? так не трынди


Третья группа декларирует до пяти миллиона гривен дохода с уплатой единого налога. Вторая группа декларирует до полутора миллионов дохода, это при том, что учет расходов не ведется.
Востаннє редагувалось freeze в Чет 15 сер, 2019 22:20, всього редагувалось 1 раз.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 22:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Итак сравнивая Свитло парк и Медовый. в медовом есть 1к в продаже а в свитлопарк нету.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 22:23

  Оранжевый-хит сезона написав:
  b3320413 написав:Хочу взять для себя (семьи) квартиру, но рассматриваю как новострой так и вторичный рынок. В т.ч. хрущ/чешку/БПС.

Риелторы и здесь на форуме, на Львовской ветке, упорно отговаривают от вторичного рынка и направляют мысли к новому. Чем новострой так принципиально лучше?

Как в Киеве, тоже все склоняются к новому и если да, то почему?

1) соседи 2) энергоэфективность 3) цена если инвестировать 4) стоимость ремонта в новом ниже

вот к примеру...сталинки и кирпичные 9-ти этажки вокруг метро печерская и сопоставимые по цене новострои. что получится в сухом остатке? за редким исключением строения от 18ти этажей, проблемы с парковкой (не говоря уже о паркингах) и само собой с локацией и плотностью застройки. ремонт хоть и дороже но делается один раз(потом только косметика), энергоэффективность и долговечность сталинки и пенобетонного монолита сравнению не подлежит
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 22:30

  plugatyrev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:1) соседи 2) энергоэфективность 3) цена если инвестировать 4) стоимость ремонта в новом ниже

вот к примеру...сталинки и кирпичные 9-ти этажки вокруг метро печерская и сопоставимые по цене новострои. что получится в сухом остатке? за редким исключением строения от 18ти этажей, проблемы с парковкой (не говоря уже о паркингах) и само собой с локацией. ремонт хоть и дороже но делается один раз(потом только косметика), энергоэффективность и долговечность сталинки и пенобетонного монолита сравнению не подлежит

давайте сравнивать сравнимые по цене вещи, товарищ писал про серийный старый фонд БПС и т.д. а не про кирпич возле метро печерская в Царском селе
кстати вокруг метро печерская сталинок и кирпичных 9 этажек не много
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 22:31

  Оранжевый-хит сезона написав:Итак сравнивая Свитло парк и Медовый. в медовом есть 1к в продаже а в свитлопарк нету.

да и [eq с ним
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 22:32

  Оранжевый-хит сезона написав:
  plugatyrev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:1) соседи 2) энергоэфективность 3) цена если инвестировать 4) стоимость ремонта в новом ниже

вот к примеру...сталинки и кирпичные 9-ти этажки вокруг метро печерская и сопоставимые по цене новострои. что получится в сухом остатке? за редким исключением строения от 18ти этажей, проблемы с парковкой (не говоря уже о паркингах) и само собой с локацией. ремонт хоть и дороже но делается один раз(потом только косметика), энергоэффективность и долговечность сталинки и пенобетонного монолита сравнению не подлежит

давайте сравнивать сравнимые по цене вещи, товарищ писал про серийный старый фонд БПС и т.д. а не про кирпич возле метро печерская в Царском селе
кстати вокруг метро печерская сталинок и кирпичных 9 этажек не много

какой радиус берем. от кловской до дружбы идет? :mrgreen:
plugatyrev
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