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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 14831484148514861487>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 208
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
25
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 22:34

  plugatyrev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  plugatyrev написав:вот к примеру...сталинки и кирпичные 9-ти этажки вокруг метро печерская и сопоставимые по цене новострои. что получится в сухом остатке? за редким исключением строения от 18ти этажей, проблемы с парковкой (не говоря уже о паркингах) и само собой с локацией. ремонт хоть и дороже но делается один раз(потом только косметика), энергоэффективность и долговечность сталинки и пенобетонного монолита сравнению не подлежит

давайте сравнивать сравнимые по цене вещи, товарищ писал про серийный старый фонд БПС и т.д. а не про кирпич возле метро печерская в Царском селе
кстати вокруг метро печерская сталинок и кирпичных 9 этажек не много

какой радиус берем? :mrgreen:

я бы брал метров 600 потому что дальше уже не сильно возле
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 22:35

  plugatyrev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  plugatyrev написав:вот к примеру...сталинки и кирпичные 9-ти этажки вокруг метро печерская и сопоставимые по цене новострои. что получится в сухом остатке? за редким исключением строения от 18ти этажей, проблемы с парковкой (не говоря уже о паркингах) и само собой с локацией. ремонт хоть и дороже но делается один раз(потом только косметика), энергоэффективность и долговечность сталинки и пенобетонного монолита сравнению не подлежит

давайте сравнивать сравнимые по цене вещи, товарищ писал про серийный старый фонд БПС и т.д. а не про кирпич возле метро печерская в Царском селе
кстати вокруг метро печерская сталинок и кирпичных 9 этажек не много

какой радиус берем. от кловской до дружбы идет? :mrgreen:

посередине до метро кловская и по середине до метро дружбы народов так справедиво
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 22:48

Оранжевый-хит сезона ну вот и договорились: от барабана до чигорина?
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 22:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Моя мотивация почему я "топлю" за обьекты типа Оранж или Медовый.
Город становится всё агрессивнее, я видел позняки в 2004 году и я вижу их сейчас. Тихих, зелёных мест близко к центру становится всё меньше. Добираться на позняки или в крюковщину становится невозможно. Тот же Свитло парк по шуму и загазованности равняется на Проспект победы. Пройдёт 10 лет и Оранж с Медовым станут оазисами новостроев в зелени близко к центру, с внутренней инфраструктурой. Оппонируйте.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 22:51

  plugatyrev написав:Оранжевый-хит сезона ну вот и договорились: от барабана до чигорина?

Давайте, самому интересно. Хрущи и панельки не считать.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 22:55

  Оранжевый-хит сезона написав:Моя мотивация почему я "топлю" за обьекты типа Оранж или Медовый.
Город становится всё агрессивнее, я видел позняки в 2004 году и я вижу их сейчас. Тихих, зелёных мест близко к центру становится всё меньше. Добираться на позняки или в крюковщину становится невозможно. Тот же Свитло парк по шуму и загазованности равняется на Проспект победы. Пройдёт 10 лет и Оранж с Медовым станут оазисами новостроев в зелени близко к центру, с внутренней инфраструктурой. Оппонируйте.

потолки 2.7, метро - никогда . общественный транспорт на 10 000+ квартир охренеет. круглосуточные пробки. вариантов объезда - через бц, вертолет или гиперлуп
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 22:56

  Оранжевый-хит сезона написав:
  plugatyrev написав:Оранжевый-хит сезона ну вот и договорились: от барабана до чигорина?

Давайте, самому интересно. Хрущи и панельки не считать.

вот как раз хрущей и пенелек там практически нет. кроме 5-6 девяти этажных точек и может пары-тройки кирпичных хрущей на лескова, данченко и цитадельная2
Востаннє редагувалось plugatyrev в Чет 15 сер, 2019 22:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 22:58

  plugatyrev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Моя мотивация почему я "топлю" за обьекты типа Оранж или Медовый.
Город становится всё агрессивнее, я видел позняки в 2004 году и я вижу их сейчас. Тихих, зелёных мест близко к центру становится всё меньше. Добираться на позняки или в крюковщину становится невозможно. Тот же Свитло парк по шуму и загазованности равняется на Проспект победы. Пройдёт 10 лет и Оранж с Медовым станут оазисами новостроев в зелени близко к центру, с внутренней инфраструктурой. Оппонируйте.

потолки 2.7, метро - никогда . общественный транспорт на 10 000+ квартир охренеет. круглосуточные пробки. вариантов объезда - через бц, вертолет или гиперлуп

ваша альтернатива? лучше стоять в пробке близко к центру чем на левый берег или в крюковщину. Чикагу не предлагать, деньги несравнимые, хрущи потолок 2,55 и прочие прелести после бабушек?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 23:00

  plugatyrev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  plugatyrev написав:Оранжевый-хит сезона ну вот и договорились: от барабана до чигорина?

Давайте, самому интересно. Хрущи и панельки не считать.

вот как раз хрущей и пенелек там практически нет. кроме 5-6 девяти этажных точек и может пары-тройки кирпичных хрущей на лескова, данченко и цитадельная2

угу, вся Леся в хрущиках кирпичных то не сталинки
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 23:01

Оранжевый-хит сезона лучше пройти от метро даже 1 км. это +-8 мин чем ночевать на мосту в авто или машрутке . а напомните какие потолки в оранже?..
plugatyrev
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