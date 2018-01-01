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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 15 сер, 2019 22:34
plugatyrev написав: Оранжевый-хит сезона написав: plugatyrev написав:
вот к примеру...сталинки и кирпичные 9-ти этажки вокруг метро печерская и сопоставимые по цене новострои. что получится в сухом остатке? за редким исключением строения от 18ти этажей, проблемы с парковкой (не говоря уже о паркингах) и само собой с локацией. ремонт хоть и дороже но делается один раз(потом только косметика), энергоэффективность и долговечность сталинки и пенобетонного монолита сравнению не подлежит
давайте сравнивать сравнимые по цене вещи, товарищ писал про серийный старый фонд БПС и т.д. а не про кирпич возле метро печерская в Царском селе
кстати вокруг метро печерская сталинок и кирпичных 9 этажек не много
какой радиус берем?
я бы брал метров 600 потому что дальше уже не сильно возле
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Додано: Чет 15 сер, 2019 22:35
plugatyrev написав: Оранжевый-хит сезона написав: plugatyrev написав:
вот к примеру...сталинки и кирпичные 9-ти этажки вокруг метро печерская и сопоставимые по цене новострои. что получится в сухом остатке? за редким исключением строения от 18ти этажей, проблемы с парковкой (не говоря уже о паркингах) и само собой с локацией. ремонт хоть и дороже но делается один раз(потом только косметика), энергоэффективность и долговечность сталинки и пенобетонного монолита сравнению не подлежит
давайте сравнивать сравнимые по цене вещи, товарищ писал про серийный старый фонд БПС и т.д. а не про кирпич возле метро печерская в Царском селе
кстати вокруг метро печерская сталинок и кирпичных 9 этажек не много
какой радиус берем. от кловской до дружбы идет?
посередине до метро кловская и по середине до метро дружбы народов так справедиво
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Додано: Чет 15 сер, 2019 22:48
Оранжевый-хит сезона ну вот и договорились: от барабана до чигорина?
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Додано: Чет 15 сер, 2019 22:50
Моя мотивация почему я "топлю" за обьекты типа Оранж или Медовый.
Город становится всё агрессивнее, я видел позняки в 2004 году и я вижу их сейчас. Тихих, зелёных мест близко к центру становится всё меньше. Добираться на позняки или в крюковщину становится невозможно. Тот же Свитло парк по шуму и загазованности равняется на Проспект победы. Пройдёт 10 лет и Оранж с Медовым станут оазисами новостроев в зелени близко к центру, с внутренней инфраструктурой. Оппонируйте.
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Додано: Чет 15 сер, 2019 22:51
plugatyrev написав:Оранжевый-хит сезона
ну вот и договорились: от барабана до чигорина?
Давайте, самому интересно. Хрущи и панельки не считать.
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Додано: Чет 15 сер, 2019 22:55
Оранжевый-хит сезона написав:
Моя мотивация почему я "топлю" за обьекты типа Оранж или Медовый.
Город становится всё агрессивнее, я видел позняки в 2004 году и я вижу их сейчас. Тихих, зелёных мест близко к центру становится всё меньше. Добираться на позняки или в крюковщину становится невозможно. Тот же Свитло парк по шуму и загазованности равняется на Проспект победы. Пройдёт 10 лет и Оранж с Медовым станут оазисами новостроев в зелени близко к центру, с внутренней инфраструктурой. Оппонируйте.
потолки 2.7, метро - никогда . общественный транспорт на 10 000+ квартир охренеет. круглосуточные пробки. вариантов объезда - через бц, вертолет или гиперлуп
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Додано: Чет 15 сер, 2019 22:56
Оранжевый-хит сезона написав: plugatyrev написав:Оранжевый-хит сезона
ну вот и договорились: от барабана до чигорина?
Давайте, самому интересно. Хрущи и панельки не считать.
вот как раз хрущей и пенелек там практически нет. кроме 5-6 девяти этажных точек и может пары-тройки кирпичных хрущей на лескова, данченко и цитадельная2
Востаннє редагувалось plugatyrev
в Чет 15 сер, 2019 22:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 15 сер, 2019 22:58
plugatyrev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Моя мотивация почему я "топлю" за обьекты типа Оранж или Медовый.
Город становится всё агрессивнее, я видел позняки в 2004 году и я вижу их сейчас. Тихих, зелёных мест близко к центру становится всё меньше. Добираться на позняки или в крюковщину становится невозможно. Тот же Свитло парк по шуму и загазованности равняется на Проспект победы. Пройдёт 10 лет и Оранж с Медовым станут оазисами новостроев в зелени близко к центру, с внутренней инфраструктурой. Оппонируйте.
потолки 2.7, метро - никогда . общественный транспорт на 10 000+ квартир охренеет. круглосуточные пробки. вариантов объезда - через бц, вертолет или гиперлуп
ваша альтернатива? лучше стоять в пробке близко к центру чем на левый берег или в крюковщину. Чикагу не предлагать, деньги несравнимые, хрущи потолок 2,55 и прочие прелести после бабушек?
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Додано: Чет 15 сер, 2019 23:00
plugatyrev написав: Оранжевый-хит сезона написав: plugatyrev написав:Оранжевый-хит сезона
ну вот и договорились: от барабана до чигорина?
Давайте, самому интересно. Хрущи и панельки не считать.
вот как раз хрущей и пенелек там практически нет. кроме 5-6 девяти этажных точек и может пары-тройки кирпичных хрущей на лескова, данченко и цитадельная2
угу, вся Леся в хрущиках кирпичных то не сталинки
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Додано: Чет 15 сер, 2019 23:01
Оранжевый-хит сезона лучше пройти от метро даже 1 км. это +-8 мин чем ночевать на мосту в авто или машрутке . а напомните какие потолки в оранже?..
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