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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 14851486148714881489>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 209
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
25
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 23:21

  Оранжевый-хит сезона написав:
  plugatyrev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:По поводу "бабушатников", их будет много ближайшие годы, Причина ВОВ и мода на 1 ребёнка в семье в конце 90-х начало 2000-х. Промежуточное поколение родившееся в 70-х сейчас на позняках живёт поголовно.

есть опыт капремонта жилого фонда конца 60х. не скажу что просто , но лучше чем жить даже на похе. имхо лучше купить трешку в кирпиче вокруг печерской и скирдовать на "чикагу" или строить дом в лесной буче, чем жить в 2.7 и думать что у тебя более-менее современное жилье у условной доступности к центру

приведите пример даже засцанного хруща возле метро Печерской за 23000. Я куплю завтра же.

5%? как с трибекой не будет? :mrgreen:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 23:22

  plugatyrev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:По поводу "бабушатников", их будет много ближайшие годы, Причина ВОВ и мода на 1 ребёнка в семье в конце 90-х начало 2000-х. Промежуточное поколение родившееся в 70-х сейчас на позняках живёт поголовно.

есть опыт капремонта жилого фонда конца 60х. не скажу что просто , но лучше чем жить даже на похе. имхо лучше купить трешку в кирпиче вокруг печерской и скирдовать на "чикагу" или строить дом в лесной буче, чем жить в 2.7 и думать что у тебя более-менее современное жилье у условной доступности к центру

2.7 в советской вторичке - это жир. В основном - 2.5
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 23:25

  airmax78 написав:
  plugatyrev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:По поводу "бабушатников", их будет много ближайшие годы, Причина ВОВ и мода на 1 ребёнка в семье в конце 90-х начало 2000-х. Промежуточное поколение родившееся в 70-х сейчас на позняках живёт поголовно.

есть опыт капремонта жилого фонда конца 60х. не скажу что просто , но лучше чем жить даже на похе. имхо лучше купить трешку в кирпиче вокруг печерской и скирдовать на "чикагу" или строить дом в лесной буче, чем жить в 2.7 и думать что у тебя более-менее современное жилье у условной доступности к центру

2.7 в советской вторичке - это жир. В основном - 2.5

2.55 это хрущ. 2.7 это улучшеная с 70х. найдете советскую первичку - заберу за любые :mrgreen:
Востаннє редагувалось plugatyrev в Чет 15 сер, 2019 23:26, всього редагувалось 1 раз.
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 23:25

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Итак сравнивая Свитло парк и Медовый. в медовом есть 1к в продаже а в свитлопарк нету.

Пока сравниваете - и последнюю заберут. Надо брать Медовый!

не могу, депозиты в конце сентября кончатся тогда наверное и буду брать медовый-2.
Кстати система скидок бредовая: 30%-3%, 50%- 5%, 100%-10%. Конечно 30% и остальное на гривнедепо с шагом 1 месяц на взносы.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 23:26

  plugatyrev написав:
  airmax78 написав:
  plugatyrev написав:есть опыт капремонта жилого фонда конца 60х. не скажу что просто , но лучше чем жить даже на похе. имхо лучше купить трешку в кирпиче вокруг печерской и скирдовать на "чикагу" или строить дом в лесной буче, чем жить в 2.7 и думать что у тебя более-менее современное жилье у условной доступности к центру

2.7 в советской вторичке - это жир. В основном - 2.5

2.55 это хрущ. 2.7 это улучшеная с 70х

и чем отличается от медового или оранжа? ах, да кухни не сравнить)
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 23:29

  plugatyrev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  plugatyrev написав:есть опыт капремонта жилого фонда конца 60х. не скажу что просто , но лучше чем жить даже на похе. имхо лучше купить трешку в кирпиче вокруг печерской и скирдовать на "чикагу" или строить дом в лесной буче, чем жить в 2.7 и думать что у тебя более-менее современное жилье у условной доступности к центру

приведите пример даже засцанного хруща возле метро Печерской за 23000. Я куплю завтра же.

5%? как с трибекой не будет? :mrgreen:

хрущ не проблемный возле метро печерская за 23000, заплачу 5% (надеюсь я не лох, потому что не очень ориентируюсь в ценах на хрущи) хотя 1к возле печерской по цене тойота корола это наверное дно)
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 23:29

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Итак сравнивая Свитло парк и Медовый. в медовом есть 1к в продаже а в свитлопарк нету.

Пока сравниваете - и последнюю заберут. Надо брать Медовый!

не могу, депозиты в конце сентября кончатся тогда наверное и буду брать медовый-2.
Кстати система скидок бредовая: 30%-3%, 50%- 5%, 100%-10%. Конечно 30% и остальное на гривнедепо с шагом 1 месяц на взносы.

а высота потолка 2.7-2.75 это как? со стяжкой и без? :mrgreen:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 23:31

и чем отличается от медового или оранжа? ах, да кухни не сравнить)[/quote]
локейшн, пардон... :roll:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 23:32

  plugatyrev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:Пока сравниваете - и последнюю заберут. Надо брать Медовый!

не могу, депозиты в конце сентября кончатся тогда наверное и буду брать медовый-2.
Кстати система скидок бредовая: 30%-3%, 50%- 5%, 100%-10%. Конечно 30% и остальное на гривнедепо с шагом 1 месяц на взносы.

а высота потолка 2.7-2.75 это как? со стяжкой и без? :mrgreen:

со стяжкой не ссыте
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 23:35

Оранжевый-хит сезона да, засцанный медовый это некомильфо... :twisted:
plugatyrev
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