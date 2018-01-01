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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 15 сер, 2019 23:21
Оранжевый-хит сезона написав: plugatyrev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
По поводу "бабушатников", их будет много ближайшие годы, Причина ВОВ и мода на 1 ребёнка в семье в конце 90-х начало 2000-х. Промежуточное поколение родившееся в 70-х сейчас на позняках живёт поголовно.
есть опыт капремонта жилого фонда конца 60х. не скажу что просто , но лучше чем жить даже на похе. имхо лучше купить трешку в кирпиче вокруг печерской и скирдовать на "чикагу" или строить дом в лесной буче, чем жить в 2.7 и думать что у тебя более-менее современное жилье у условной доступности к центру
приведите пример даже засцанного хруща возле метро Печерской за 23000. Я куплю завтра же.
5%? как с трибекой не будет?
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Додано: Чет 15 сер, 2019 23:22
plugatyrev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
По поводу "бабушатников", их будет много ближайшие годы, Причина ВОВ и мода на 1 ребёнка в семье в конце 90-х начало 2000-х. Промежуточное поколение родившееся в 70-х сейчас на позняках живёт поголовно.
есть опыт капремонта жилого фонда конца 60х. не скажу что просто , но лучше чем жить даже на похе. имхо лучше купить трешку в кирпиче вокруг печерской и скирдовать на "чикагу" или строить дом в лесной буче, чем жить в 2.7 и думать что у тебя более-менее современное жилье у условной доступности к центру
2.7 в советской вторичке - это жир. В основном - 2.5
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Додано: Чет 15 сер, 2019 23:25
airmax78 написав: plugatyrev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
По поводу "бабушатников", их будет много ближайшие годы, Причина ВОВ и мода на 1 ребёнка в семье в конце 90-х начало 2000-х. Промежуточное поколение родившееся в 70-х сейчас на позняках живёт поголовно.
есть опыт капремонта жилого фонда конца 60х. не скажу что просто , но лучше чем жить даже на похе. имхо лучше купить трешку в кирпиче вокруг печерской и скирдовать на "чикагу" или строить дом в лесной буче, чем жить в 2.7 и думать что у тебя более-менее современное жилье у условной доступности к центру
2.7 в советской вторичке - это жир. В основном - 2.5
2.55 это хрущ. 2.7 это улучшеная с 70х. найдете советскую первичку - заберу за любые
Востаннє редагувалось plugatyrev
в Чет 15 сер, 2019 23:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 15 сер, 2019 23:25
airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Итак сравнивая Свитло парк и Медовый. в медовом есть 1к в продаже а в свитлопарк нету.
Пока сравниваете - и последнюю заберут. Надо брать Медовый!
не могу, депозиты в конце сентября кончатся тогда наверное и буду брать медовый-2.
Кстати система скидок бредовая: 30%-3%, 50%- 5%, 100%-10%. Конечно 30% и остальное на гривнедепо с шагом 1 месяц на взносы.
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Додано: Чет 15 сер, 2019 23:26
plugatyrev написав: airmax78 написав: plugatyrev написав:
есть опыт капремонта жилого фонда конца 60х. не скажу что просто , но лучше чем жить даже на похе. имхо лучше купить трешку в кирпиче вокруг печерской и скирдовать на "чикагу" или строить дом в лесной буче, чем жить в 2.7 и думать что у тебя более-менее современное жилье у условной доступности к центру
2.7 в советской вторичке - это жир. В основном - 2.5
2.55 это хрущ. 2.7 это улучшеная с 70х
и чем отличается от медового или оранжа? ах, да кухни не сравнить)
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Додано: Чет 15 сер, 2019 23:29
plugatyrev написав: Оранжевый-хит сезона написав: plugatyrev написав:
есть опыт капремонта жилого фонда конца 60х. не скажу что просто , но лучше чем жить даже на похе. имхо лучше купить трешку в кирпиче вокруг печерской и скирдовать на "чикагу" или строить дом в лесной буче, чем жить в 2.7 и думать что у тебя более-менее современное жилье у условной доступности к центру
приведите пример даже засцанного хруща возле метро Печерской за 23000. Я куплю завтра же.
5%? как с трибекой не будет?
хрущ не проблемный возле метро печерская за 23000, заплачу 5% (надеюсь я не лох, потому что не очень ориентируюсь в ценах на хрущи) хотя 1к возле печерской по цене тойота корола это наверное дно)
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Додано: Чет 15 сер, 2019 23:29
Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Итак сравнивая Свитло парк и Медовый. в медовом есть 1к в продаже а в свитлопарк нету.
Пока сравниваете - и последнюю заберут. Надо брать Медовый!
не могу, депозиты в конце сентября кончатся тогда наверное и буду брать медовый-2.
Кстати система скидок бредовая: 30%-3%, 50%- 5%, 100%-10%. Конечно 30% и остальное на гривнедепо с шагом 1 месяц на взносы.
а высота потолка 2.7-2.75 это как? со стяжкой и без?
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Додано: Чет 15 сер, 2019 23:31
и чем отличается от медового или оранжа? ах, да кухни не сравнить)[/quote]
локейшн, пардон...
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Додано: Чет 15 сер, 2019 23:32
plugatyrev написав: Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав:
Пока сравниваете - и последнюю заберут. Надо брать Медовый!
не могу, депозиты в конце сентября кончатся тогда наверное и буду брать медовый-2.
Кстати система скидок бредовая: 30%-3%, 50%- 5%, 100%-10%. Конечно 30% и остальное на гривнедепо с шагом 1 месяц на взносы.
а высота потолка 2.7-2.75 это как? со стяжкой и без?
со стяжкой не ссыте
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