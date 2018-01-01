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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 сер, 2019 23:36
БРЕНТ валится домкратом, год назад в сентябре был на максимуме а в этом году падает. Стрёмно это, кабы не кризис.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Чет 15 сер, 2019 23:42
plugatyrev написав: Оранжевый-хит сезона написав: plugatyrev написав:Оранжевый-хит сезона
да, засцанный медовый это некомильфо...
вы доказываете что то субъективное, а объективная реальность против вас
объективная реальность создана для людей с бедной фантазией. на кржн жизнь не заканчивается. к сожалению((
я видел много людей с богатой фантазией которые прячутся от кредиторов(
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Чет 15 сер, 2019 23:45
Оранжевый-хит сезона так вам в коллекторы надо. там с вашими талантами прикурить можно будет куда интереснее чем в недвиге))
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plugatyrev
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Додано: Чет 15 сер, 2019 23:48
plugatyrev написав:Оранжевый-хит сезона
так вам в коллекторы надо. там с вашими талантами прикурить можно будет куда интереснее чем в недвиге))
по хрущам слились.... как и по сталинкам...
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Чет 15 сер, 2019 23:51
Оранжевый-хит сезона написав: plugatyrev написав:Оранжевый-хит сезона
так вам в коллекторы надо. там с вашими талантами прикурить можно будет куда интереснее чем в недвиге))
по хрущам слились.... как и по сталинкам...
честно - лень шуршать. найду кину. или предложение на завтра действует только сегодня? а что со сталинками? считать колво? расписывать типы домов по адресам?
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plugatyrev
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Додано: Чет 15 сер, 2019 23:51
ох накроет мир кризис в октябре....
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Чет 15 сер, 2019 23:54
Оранжевый-хит сезона написав:
ох накроет мир кризис в октябре....
ну не первый и надеюсь не последний)
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plugatyrev
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