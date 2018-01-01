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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1486148714881489>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 209
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
25
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 23:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

БРЕНТ валится домкратом, год назад в сентябре был на максимуме а в этом году падает. Стрёмно это, кабы не кризис.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 23:37

  plugatyrev написав:Оранжевый-хит сезона да, засцанный медовый это некомильфо... :twisted:

вы доказываете что то субъективное, а объективная реальность против вас
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 23:38

  Оранжевый-хит сезона написав:БРЕНТ валится домкратом, год назад в сентябре был на максимуме а в этом году падает. Стрёмно это, кабы не кризис.

а че?! бенз подешевеет. ну или газ там какой...отопление опять же дешевле будет. лимонад наше все(не жк в смысле) :D
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 23:40

  Оранжевый-хит сезона написав:
  plugatyrev написав:Оранжевый-хит сезона да, засцанный медовый это некомильфо... :twisted:

вы доказываете что то субъективное, а объективная реальность против вас

объективная реальность создана для людей с бедной фантазией. на кржн жизнь не заканчивается. к сожалению((
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 23:42

  plugatyrev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  plugatyrev написав:Оранжевый-хит сезона да, засцанный медовый это некомильфо... :twisted:

вы доказываете что то субъективное, а объективная реальность против вас

объективная реальность создана для людей с бедной фантазией. на кржн жизнь не заканчивается. к сожалению((

я видел много людей с богатой фантазией которые прячутся от кредиторов(
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 23:45

Оранжевый-хит сезона так вам в коллекторы надо. там с вашими талантами прикурить можно будет куда интереснее чем в недвиге))
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 23:48

  plugatyrev написав:Оранжевый-хит сезона так вам в коллекторы надо. там с вашими талантами прикурить можно будет куда интереснее чем в недвиге))

по хрущам слились.... как и по сталинкам...
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 23:51

  Оранжевый-хит сезона написав:
  plugatyrev написав:Оранжевый-хит сезона так вам в коллекторы надо. там с вашими талантами прикурить можно будет куда интереснее чем в недвиге))

по хрущам слились.... как и по сталинкам...

честно - лень шуршать. найду кину. или предложение на завтра действует только сегодня? а что со сталинками? считать колво? расписывать типы домов по адресам?
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 23:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ох накроет мир кризис в октябре....
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 23:54

  Оранжевый-хит сезона написав:ох накроет мир кризис в октябре....

ну не первый и надеюсь не последний)
plugatyrev
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