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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 сер, 2019 00:00
Оранжевый-хит сезона написав:ох накроет мир кризис в октябре....
До октября семь недель, ничего не произойдет, нет того леденящего дыхания предстоящего кризиса как в 2008 году, все конечно не очень хорошо, но скорее всего мир собьется на какую то рецессию, а не полет вниз.
Вот с Украиной тут непонятно, бюджет не выполняется, баланс неважный, а гривна крепка как утренняя поллюция, это не вписывается в стандарты.
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 00:08
"Если человек декларирует дом, он указывает ту стоимость, которую посчитает нужной, но заплатит не 5, а 9%. А если человек не просто разместит деньги в банк, а приобретет облигации внутреннего государственного займа Украины, то он получит возможность уплатить налог по пониженной ставке", - пояснил Гетманцев.
То есть все должны будут заплатить 9% со своей недвиги или продать ее и купить на эти деньги облигации? Круто! Что еще придумают.
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 00:23
Что-то мне не нравится этот загон в ОВГЗ.
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 00:25
Оранжевый-хит сезона написав:
ох накроет мир кризис в октябре....
Так все-таки, что брать: Медовый или Свитлопарк?
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