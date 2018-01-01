RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1486148714881489

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 209
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
25
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 00:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранжевый-хит сезона написав:ох накроет мир кризис в октябре....


До октября семь недель, ничего не произойдет, нет того леденящего дыхания предстоящего кризиса как в 2008 году, все конечно не очень хорошо, но скорее всего мир собьется на какую то рецессию, а не полет вниз.

Вот с Украиной тут непонятно, бюджет не выполняется, баланс неважный, а гривна крепка как утренняя поллюция, это не вписывается в стандарты.
freeze
4
 
Повідомлень: 12560
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3625 раз.
Подякували: 5280 раз.
 
Профіль
19
2
4
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 00:08

"Если человек декларирует дом, он указывает ту стоимость, которую посчитает нужной, но заплатит не 5, а 9%. А если человек не просто разместит деньги в банк, а приобретет облигации внутреннего государственного займа Украины, то он получит возможность уплатить налог по пониженной ставке", - пояснил Гетманцев.

То есть все должны будут заплатить 9% со своей недвиги или продать ее и купить на эти деньги облигации? Круто! Что еще придумают.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20743
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1269 раз.
Подякували: 2045 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 00:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Что-то мне не нравится этот загон в ОВГЗ.
airmax78
 
Повідомлень: 31097
З нами з: 25.10.12
Подякував: 808 раз.
Подякували: 3645 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 00:25

  Оранжевый-хит сезона написав:ох накроет мир кризис в октябре....

Так все-таки, что брать: Медовый или Свитлопарк?
airmax78
 
Повідомлень: 31097
З нами з: 25.10.12
Подякував: 808 раз.
Подякували: 3645 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
  #<1 ... 1486148714881489
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1562, 1563, 1564
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
15635 2507269
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 сер, 2019 21:00
Долярчик
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 182625
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 81332
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (607)
16.08.2019 01:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.